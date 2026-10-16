Suben un 4,1% las ventas del sector servicios en agosto, menos que la media, y crece un 1,6% la ocupación, por encima

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VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 4,1 por ciento el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,9 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,0 por ciento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto peor dato en la evolución de la facturación del sector servicios que aumentó respecto a agosto de 2025 en 16 comunidades autónomas y disminuyó en una por lo que Castilla y León ha registrado además el tercer menor aumento.

El mayor aumentó se registró en País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) y sólo cayó en Baleares (-0,3%).

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,6 por ciento en Castilla y León, 0,9 puntos menos que la media nacional (5,5 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,3 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, un décima más que en España donde subió un 1,2 por ciento.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades y Canarias registró el mejor dato, un 2,07% más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24%.

Respecto al mes anterior la ocupación del sector servicios cayó una décima en Castilla y León, frente a ocho menos en España, y en lo que va de año ha subido un 1,3 por ciento (1,2 por ciento en el resto de país).