Suben un 5,0% las ventas de la industria en agosto, octavo peor dato y la mitad que la media (10,8%)

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VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León se incrementó un 5,0 por ciento en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 5,8 puntos menos que la media nacional, que fue del 10,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado en concreto el octavo peor dato en la evolución de la cifra de negocios de la industria que aumentó en doce comunidades autónomas y disminuyó en las otras cinco por lo que ha registrado además el tercer menor incremento.

Navarra (+23,7 por ciento), País Vasco (+22,2 por ciento) y Andalucía (+21,2 por ciento) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Aragón, Baleares y La Rioja con las caídas más grandes de un 4%, 3,4% y un 3,3%, respectivamente.

Además en lo que va de año la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,4 por ciento en Castilla y León, 0,5 puntos por encima en este caso respecto a la media nacional (4,9 por ciento).