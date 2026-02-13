Suben a 73 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 20 en rojo, 19 en naranja y 34 en amarillo

Gráfico de la CHD con algunos de las estaciones en rojo a primeras horas del viernes 13 de febrero - CHD

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a 73 los avisos hidrológicos activos a última hora de la jornada de este viernes respecto a los 53 de esta mañana, con 20 estaciones de aforo en nivel rojo, 19 en naranja y otras 34 en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con ocho tramos en este nivel a su paso por Gormaz, Navapalos, Garray y en la salida del embalse de La Cuerda (Soria), Aranda de Duero y Vadocondes (Burgos) y Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid).

Por su parte, hay tres tramos del río Órbigo en rojo a su paso por Cebrones del Río (León) y por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en este caso en la provincia de Zamora.

Y el Riaza presenta dos tramos en rojo en la salida del embalse de Linares y en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, mientras que el Ucero se encuentra en este nivel en Osma (Soria), el Tuerto en Villameca (León), el Eresma en Segovia capital, el Guareña en Toro (Zamora), el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), el Duratón en Sepúleveda (Segovia) y el Cega en Megeces (Valladolid).

De igual forma, se encuentran en nivel naranja los tramos del río Adaja a su paso por Valdestillas (Valladolid); el Arlanza en Covarrubias, Peral de Arlanza, en la provincia de Burgos, y en Quintana del Puente (Palencia); el Carrión en Celadilla del Río y Villoldo, en la provincia de Palencia; el Cea en Sahagún y Valderas (León); el Duero en Tardajos de Duero (Soria) y en San Miguel del Pino (Valladolid), Toro y Zamora capital, así como el Duratón en la salida del embalse de Las Vencías (Segovia).

En este mismo nivel están el Eresma en Valsaín y en la salida del embalse de El Pontón Alto, en la provincia de Segovia; el Esla en Bretó (Zamora); el Riaza en Languilla (Segovia); el Tormes en Encinas de Abajo y Ledesma (Salamanca) y el Ucero en Ucero (Soria).