Sucesos.- Atendida una mujer con quemaduras por la explosión de una olla a presión en una vivienda en Salamanca

SALAMANCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años ha requerido atención sanitaria este jueves en Salamanca al sufrir quemaduras en el rostro por la explosión de una olla a presión en una vivienda situada en la calle Van Dyck, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 14.18 horas de este jueves, cuando se ha informado al 112 de la explosión de una olla a presión en una vivienda situada en el número 17 de la calle Van Dyck, en Salamanca.

Los alertantes solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 62 años con algunas quemaduras en el rostro.

Se avisó a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Salamanca, a las empresas suministradoras de gas y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico.