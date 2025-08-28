Sucesos.- Desalojan Berlanga del Bierzo (León) tras declararse un incendio de gravedad 2

Incendio en Berlanga del Bierzo - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han procedido al desalojo de la localidad de Berlanga del Bierzo (León) tras declararse un incendio, "probablemente intencionado", con Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Fuentes de la La Subdelegación del Gobierno han informado a Europa Press de que, debido a la declaración de este incendio, se ha procedido al desaolojo de la localidad.

El incendio se ha originado a las 17.38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo, tal y como detalla la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego casi una quincena de medios terrestres y aéreos, entre ellos dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros.