La SVAV se reunirá el 24 de noviembre con la pretensión de Transportes de disolverla

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este viernes que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) celebrará el próximo 24 de noviembre reunión de seguimiento del Convenio para el proyecto ferroviario y Junta General.

Como apuntó el pasado mes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif pretendía solicitar la celebración de la Junta General con la finalidad de acordar la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Castilla y León para progresar con la integración ferroviaria.

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha asegurado que las reuniones están convocadas "desde hace tiempo".

El edil del PP he insistido en recordar la postura de su equipo de Gobierno ante este órgano, pues entienden que "no hay causa" para disolver la Sociedad ni para tener que salirse del convenio para la integración ferroviaria acordado en 2017. "Así lo manifestaremos", ha apostillado.