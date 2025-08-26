Los Taberneros y DrumShow cierran este miércoles el ciclo León Street Music en la Plaza de San Marcelo

LEÓN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Taberneros y DrumShow cierran este miércoles el ciclo León Street Music con una actuación que tendrá como escenario la Plaza de San Marcelo a partir de las 21.30 horas dentro del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'.

Tras seis miércoles consecutivos de música por diferentes barrios de la capital leonesa, el próximo miércoles 27 de agosto, se celebra la última jornada del ciclo, que tiene como protagonistas grupos de música de origen leonés, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los Taberneros y DrumShow serán los encargados de poner el broche final de este ciclo enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León.

Los Taberneros, grupo formado por Manuel, Ángel, Chesco y Carlos, son cuatro primos unidos por la música, la alegría y las ganas de compartir lo que llevan dentro. Lo suyo es el flamenco con alma callejera, toques comerciales y mucho corazón. A su lado también está Samuel, que aporta su arte y buena vibra al grupo. "Venimos a disfrutar y a hacer disfrutar, porque esto va de sentir, de cantar y de pasarlo bien", han asegurado los integrantes.

DrumShow es conocido en León por su energía, pasión, conexión con el público y el confeti que lo acompaña. Este espectáculo creado por el leonés David Álvarez es todo lo mejor de un dj set, pero añadiendo una batería acústica, adaptándose a todos los públicos, escenarios y ambientes.

Este show ha abierto las fiestas de León en la plaza Mayor, ha llenado la plaza de toros, ha pasado por el programa de televisión 'Got Talent' y también ha deslumbrado en grandes festivales por toda España durante más de once años que lleva en activo.