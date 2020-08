El 'TAC en miniatura' apuesta este año por el uso del transporte público y la bici y el consumo de agua del grifo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La edición especial del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid ('TAC en miniatura'), que se celebra a partir del 14 de agosto, apuesta por la sostenibilidad y el consumo responsable.

Para ello trabaja con la empresa pública de transportes de Valladolid, Auvasa, para fomentar el uso del transporte público y movilidad ciclista como forma prioritaria de desplazamiento para seguir los espectáculos.

Además, se suma a la iniciativa de Aquavall, 'Yo elijo agua del grifo', que promueve el consumo de agua de la red pública en la ciudad, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

En esta línea de apuesta por la movilidad sostenible, Auvasa ha diseñado un plan con las necesidades de refuerzo y servicios especiales, en caso de ser precisos, para cada uno de los eventos del programa cultural 'TAC en miniatura', de acuerdo con el aforo de cada sede y las líneas ordinarias que dan cobertura.

El plan recoge las paradas más próximas a cada una de las sedes y las respectivas líneas que prestan servicio, las cuales será controladas por el personal de inspección para garantizar los criterios de seguridad sanitaria en el servicio de transporte público.

ITINERARIOS CICLISTAS

Asimismo, Auvasa ha elaborado mapas con los itinerarios ciclistas más eficientes para llegar a cada una de las sedes que conforman la nueva edición de 'TAC en miniatura', que se celebra en Valladolid del 14 al 22 de agosto.

Un año más, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid cuenta entre sus patrocinadores con Aquavall, la entidad pública que gestiona el agua de la ciudad, y durante la celebración de esta edición especial pondrá en marcha su campaña 'Yo elijo agua del grifo', que facilitará el acceso al agua del grifo a los asistentes a los espectáculos del TAC a través de dispensadores móviles que desplazará a las sedes de las actuaciones.

Estos dispensadores se suman a la extensa red de fuentes públicas en las que cualquier persona puede beber agua del grifo de Valladolid, un agua de calidad, cercana y gratuita, para mantener una correcta hidratación durante las jornadas del festival.

Con esta acción, Aquavall y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle tratan de poner en valor el consumo del agua del grifo y aumentar su protagonismo entre la población.

Desde su constitución en 2017, Aquavall ha apostado por el*fomento del agua del grifo*como la forma más sostenible de consumo de agua ya que se evita la contaminación cruzada al no tener que emplear envases para su transporte, así como reducir la huella ecológica, pues no genera residuos sólidos y no emplea combustibles fósiles para su distribución.