Tanatorio Las Contiendas suma velatorios, un jardín, y 1.180 unidades de enterramiento para garantizar 6 años de demanda

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Nevasa ha culminado este mes las obras de ampliación del Tanatorio y Cafetería del Cementerio de Las Contiendas con una inversión de 2,3 millones para sumar dos velatorios --hasta ocho-- un nuevo jardín de las cenizas de 2.200 metros cuadrados y 1.180 unidades de enterramiento con las que se dará "respuesta a las necesidades durante los próximos seis años".

Unas mejoras que ha presentado el alcalde Jesús Julio Carnero en las instalaciones y en la que ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, y el Gerente de la empresa, Fernando Fernández.

En su intervención, el regidor ha agradecido a trabajadores y constructora su labor ya que, a pesar de las obras, el servicio ha funcionado "con todo el rigor, la serenidad y el respeto" que los familiares merece en un "momento como este".

"Lo que hemos intentado con estas mejoras dignificar y tratar, aún si cabe, con mayor respeto a todas y cada una de las personas y familias que tienen que hacer uso de este lugar", ha resumido el edil que ha ido desgranado las actuaciones realizadas en la instalación.

Así, se ha referido al "gran vestíbulo central" que convierte al recinto "en un gran y único edificio". Además, se pasa de seis a ocho velatorios, con "mejor iluminación y climatización" que contarán, además, con un libro de condolencias digital.

También se ha mejorado la zona de atención al público con "espacios individualizados" que permiten un "mayor recogimiento" para llevar a cabo tareas administrativas, mientras que en la zona del crematorio se ha suprimido "la idea del televisor" por una sala que permitirá "despedir adecuadamente" a los seres queridos.

También se ha creado el Jardín de las Cenizas, con más de 2.000 metros cuadrados, "un lugar de reconocimiento" que posibilita acoger de las cenizas de los difuntos si los familiares lo desean, además de construir "un Muro del Recuerdo" donde se recogen los datos de las personas incineradas independientemente de si sus restos permanecen o no en este cementerio.

Carnero ha recordado que el 40 por ciento de los servicios que se demandan en estas instalaciones son incineraciones, de ahí "ese tratamiento tan especial tanto de la zona del crematorio como del propio jardín y Muro del Recuerdo".

El alcalde ha explicado que el proyecto de mejora se redactó a lo largo de 2023, mientras que las obras se llevaron a cabo en el año 2024 para "dar mayor dignidad a ese momento tan importante como es la despedida".

OTRAS ACTUACIONES

Durante esta legislatura, Carnero ha recordado avances como el sistema de localización de fallecidos con código QR; la ampliación de 1.180 unidades de enterramiento "con el que se da respuesta a las necesidades de los próximos seis años"; al tiempo que ha avanzado actuaciones futuras en la Capilla.

"En resumidas cuentas, vamos a seguir prestando un servicio adecuado en Nevasa tanto en Las Contiendas, como en Puente Duero y en el propio cementerio del Carmen que rinden un servicio fundamental a todos y cada uno de los vallisoletanos y a los de fuera, un 17 por ciento que, como no puede ser de otra manera, tienen un trato idéntico", ha finalizado.