Tania Payo Serafín, de la Universidad de León, gana la final autonómica del concurso Tres Minutos Tesis

Tania Payo Serafín, doctoranda en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la ULE, ganadora de la final autonómica del concurso Tres Minutos Tesis. - ULE

LEÓN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tania Payo Serafín, doctoranda en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de León (ULE), ha resultado ganadora de la final autonómica del concurso Tres Minutos Tesis (3MT), que se celebró ayer en el Paraninfo de la Universidad de Burgos.

La representante de la ULE se alzó con el primer premio del certamen con su comunicación '¿El oxígeno es realmente necesario para vivir?', en la que explicó un sistema para tratar tumores a través del control del flujo de oxígeno.

La delegación de la ULE estuvo encabezada por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez Martín, e integrada por la directora del área de Cultura Científica, María Ángeles Castro Sastre, y las tres personas que participaron en el concurso: Tania Payo Serafín, Carmen González de Riva y María Menéndez Muñoz.

También acudió José Luis Mauriz, director del Instituto de Biomedicina de la ULE (Ibiomed), que dirigió la tesis de la doctoranda que se alzó con el primer premio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El concurso Tres Minutos Tesis es una iniciativa de la Universidad de Queensland (Australia) que se realiza en todo el mundo y reta a los investigadores a condensar su tesis doctoral en una intervención de un máximo de tres minutos con un lenguaje accesible para el público general.

La ganadora recibió un premio de 2.000 euros tras convencer al jurado con una presentación que destacó por su claridad y capacidad de síntesis. El segundo puesto, dotado con 1.000 euros, fue para Iris Sánchez Sobradillo, de la Universidad de Valladolid (Doctorado en Español: Lingüística, Literatura y Comunicación), mientras que el tercer premio, de 500 euros, recayó en Pablo González Téllez de Meneses, de la Universidad de Salamanca, especializado en el área de Neurociencias.

IMPULSO A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Los participantes en el concurso solo pueden utilizar una diapositiva estática como apoyo visual y tienen prohibido el uso de cualquier otro recurso como accesorios, música o vídeos. Superar el tiempo límite de 180 segundos conlleva la descalificación inmediata, lo que obliga a los investigadores a realizar un ejercicio de precisión oratoria.

El jurado encargado de evaluar las intervenciones estuvo integrado por Luis Araús, director del Museo de Burgos; Luis Miguel Macías Vicente, director de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca; Susana Fernández Cordero, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y la periodista María Cristóbal Miranda. Para su fallo valoraron tanto el rigor del contenido científico como la capacidad de despertar el interés de la audiencia.

Esta final autonómica es fruto de la colaboración entre las escuelas de Doctorado y las unidades de Cultura Científica (UCC+I) de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. La iniciativa se enmarca en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de fomentar la comunicación pública de la ciencia y dar visibilidad al talento investigador joven de la Comunidad.

Asimismo, el certamen cuenta con la participación y apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para reforzar el compromiso con la promoción de la cultura científica en el ámbito nacional.