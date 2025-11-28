TCAEs se concentran a las puertas de Río Hortega para exigir su reclasificación al grupo C1, acorde a su formación

TCAE se concentran a las puertas de Río Hortega para exigir su reclasificación al subrgrupo C1, acorde a su formación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se ha concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para reclamar a las distintas administraciones en toda España su reclasificación al grupo C1, acorde a su formación, y la correspondiente equiparación salarial.

Los concentrados, al igual que en otros centros hospitalarios de todo el país, han secundado de este modo la movilización convocada por la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 para denunciar la "prolongada inacción de la Administración" por mejorar sus condiciones laborales, especialmente en lo relativo a su clasificación profesional, la cual consideran que no se corresponde con la titulación académica exigida para el ejercicio de su profesión, tal como han señalado en reiteradas oportunidades.

En el caso de Valladolid, la concentración a la entrada del Río Hortega se ha visto coronada con la lectura de un comunicado, recogido por Europa Press, en la que una de las participantes, micrófono en mano, se ha dirigido a los participantes para recordar que todos ellos integran una profesión "viva, valiente y unida" que ha decidido sumarse a esta movilización para decir "!basta ya!" y exigir respeto, no privilegios, para recordar acto seguido que no son auxiliares sino "técnicos, C1".

La portavoz ha precisado que la movilización ha nacido de los pasillos de los hospitales, de los centros de salud, de las residencias sanitarias, "de las madrugadas interminables acompañando a quienes lo necesitan, nace de los procesionales TCA que ya no aceptan seguir siendo ignorados", pues, tal y como ha añadido, son "la primera mano que toca al paciente, quienes les acompañan en el dolor y la recuperación, los que están cuando un servicio o unidad colapsa, cuando la urgencia no espera".

Pese a ello, la TCA que ha puesto voz a las reivindicaciones del sector lamenta que sus profesionales "siguen atrapados en una clasificación profesional de segunda que ni de lejos refleja su formación y funciones reales, siguen encuadrados en un grupo inferior al que les corresponde, algo injusto para la profesión, el sistema sanitario y los pacientes", de ahí que halla reclamado la reclasificación de todos ellos al grupo C1 sin retraso, basada en su formación especial, y ello, lógicamente, con la consiguiente equiparación retributiva a su demandada categoría.

"La reclasificación es justa, necesaria y urgente", ha insistido la portavoz, cuya petición ha sido refrendada por los allí concentrados al grito de "TCAEs unidos, jamás serán vencidos".

La TCAE que ha leído el comunicado ha calificado la jornada de hoy de "histórica" que ha venido a demostrar que todos los integrantes de este colectivo son "una fuerza imparable que representa futuro", para acto seguido, a modo de broche del acto reivindicativo, advertir de que "¡esto acaba de empezar!".