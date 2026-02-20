Teatro, clases de defensa y campaña digital, algunas de las actividades el Ayuntamiento de Ávila para el 8 de marzo

El técnico de Igualdad Daniel García y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

El Ayuntamiento de Ávila ha organizado un programa de actividades de sensibilización, culturales y formativas a lo largo del mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, ha señalado este viernes en rueda de prensa que el objetivo del programa que ha presentado es reafirmar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la campaña de sensibilización, activa desde el 6 al 31 de marzo, a través de las pantallas digitales y los tótems existentes en la ciudad.

Esta campaña se denominará 'Feminismo es, feminismo no es', con mensajes breves dirigidos a "promover una comprensión correcta e inclusiva del feminismo".

Asimismo, la programación contempla una exposición de mujeres referentes, del 5 al 31 de marzo, en formato roll-up para que pueda ser itinerante y exponerse en diferentes edificios municipales.

La muestra reunirá imágenes de mujeres que han hecho historia en ámbitos científicos, de defensa de derechos civiles o del mundo de la cultura, como Marie Curie, Clara Campoamor o Rosa Parks.

El 8 de marzo tendrá lugar la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que el Consistorio expresará públicamente "su compromiso con la igualdad de género y rechazo a cualquier forma de violencia de género, brecha salarial, discriminación y barreras que afectan a las mujeres en distintos ámbitos".

En el ámbito formativo, los días 6 y 7 de marzo se impartirán en el pabellón de San Antonio cursos de defensa personal, con varios grupos dirigidos a mujeres con discapacidad, mujeres mayores de 65 años y mujeres de entre 16 y 64 años.

El objetivo es fomentar la autonomía y seguridad de las participantes y que aprendan técnicas de prevención y defensa.

También, "con la intención de generar reflexión y conciencia", el Ayuntamiento de Ávila ha organizado el concurso de fotografía 'El camino que aún nos queda', centrado en la desigualdad de género.

El plazo de participación permanecerá abierto del 7 al 24 de abril e invita a los participantes a captar situaciones, contextos o espacios donde la igualdad no se ha alcanzado en ámbitos como la educación, el trabajo, la cultura o el deporte.

En el apartado cultural, el técnico de Igualdad, Daniel García, ha explicado que los días 1 y 8 de marzo se llevarán a escena dos obras de teatro.

El 1 de marzo será el turno de 'Ni más ni menos', de la compañía 'Las Pituister', en el Auditorio Municipal de San Francisco, una propuesta dirigida a las familias que invita a reflexionar sobre las "desigualdades de género desde un enfoque cercano y divertido, poniendo el foco en los roles estereotipados asignados a hombres y mujeres".

Por su parte, el 8 de marzo será el turno de la obra 'Toc, toc, toc', a cargo de Zolopotroko Teatro, en el Episcopio, que estará destinada a niños mayores de 3 años y planteará una reflexión sobre los valores fundamentales, además de ofrecer herramientas para comprender la importancia de la igualdad.