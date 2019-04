Tejerina: "Cs servirá para hacer túneles si está con el PSOE y para soterrar si está con el PP"

Publicado 26/04/2019 13:16:01 CET

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Valladolid, Isabel García Tejerina, ha afeado hoy las críticas vertidas por Ciudadanos sobre el soterramiento y ha ironizado con que la formación que lidera Francisco Igea en la Comunidad servirá para hacer "túneles y pasarelas" si está con el PSOE y para "soterrar" si apoya a los 'populares'.

"Para que no haya dudas, si los vallisoletanos quieren el soterramiento lo que hay que hacer, sencillamente, es votar al PP", ha sentenciado para responder, así, a las declaraciones realizadas ayer por Igea en las que calificaba de "vergonzosa" la foto que se hicieron los candidatos del PP al Congreso y la Alcaldía a favor del soterramiento.

La dirigente 'popular' ha incidido, en declaraciones recogidas por Europa Press minutos antes de participar en un foro económico en Valladolid, en que la formación naranja "no tiene discurso" más allá del "todos por igual" que le permite "mirar a izquierda y derecha" para pactar.

"Los vallisoletanos saben que el PP trajo el AVE a Valladolid y los socialistas a Cataluña y Valencia; que con el AVE se proyectaron unos talleres que iban a generar empleo, una circunvalación y un soterramiento que era la cuarta fase", ha añadido para recordar que el PP llegó al Gobierno en 2011 cuando España "se caía a pedazos" y eran más de 100.000 millones de euros lo que se debía.

Ente este punto, García Tejerina, ha ahondado en sus críticas al recordar a Ciudadanos, "que quizá no quiere molestar a un potencial socio socialista", que el soterramiento no se hizo en Valladolid por "decisión" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que prefirió "inaugurar" en vez de "soterrar".

Por último, ha aclarado a Igea que son en las Alcaldías donde se toman las decisiones, "algo que Cs no sabe porque no ha gobernando nunca", y no se hace un soterramiento "si el alcalde no quiere y Puente no ha querido".

"Lo que sí sabrán los vallisoletanos es que cuando haya una alcaldesa del PP, una Comunidad también del PP y un Gobierno de España 'popular' haremos la ciudad que queremos, una ciudad integrada, unida, sin túneles que dan miedo y sin pasarelas que impiden la movilidad de la gente", ha concluido.