Termina la XI Legislatura con 22 leyes aprobadas, 8 de los grupos y 14 de la Junta, que sacó adelante la última con Vox

VALLADOLID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XI Legislatura ha llegado a su fin con la aprobación de 22 leyes en total, ocho impulsadas por los grupos parlamentarios, mayoritariamente PP y Vox, y catorce a iniciativa del Gobierno autonómico que ha logrado sacar adelante ocho proyectos de ley y seis decretos leyes.

Se da la circunstancia de que el último proyecto de ley impulsado por la Junta aprobado en las Cortes fue el de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que recibió el visto bueno el 14 de junio de 2024 cuando Vox formaba parte aún del Gobierno de coalición --la norma sólo contó con los votos a favor de PP y Vox mientras que la oposición votó en contra--.

Entre los ocho proyectos de ley que ha sacado adelante la Junta de Castilla y León en el actual mandato destacan dos presupuestos, el de 2024, que vio el visto bueno el 30 de abril del mismo año junto al proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, y el de 2023, que fue aprobado el 23 de diciembre de 2022 pero sin ley de medidas tras un error al aceptar enmiendas parciales del PSOE.

Finalmente, la ley de Medidas Tributarias que sustentó las cuentas de 2023 salió adelante en febrero de 2023 pero a través de una proposición de ley (PPL) impulsada por los grupos Popular y Vox.

El Gobierno autonómico también ha sacado adelante esta legislatura la Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración; la de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad; la modificación de la Ley reguladora del Juego y de las Apuestas y la de rebajas tributarias en la Comunidad, la primera del Gobierno de PP y Vox que se votó el 30 de noviembre de 2022.

Además, la Junta de Castilla y León ha logrado convalidar seis decretos leyes, tres de ellos en 2023 para regular el sistema interno de información de la Administración de la Comunidad, para establecer la jornada de trabajo de los empleados públicos y otro de Medidas Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

Los otros tres decretos leyes fueron convalidados al inicio del mandato --de nuevo con Vox como socio de Gobierno-- sobre medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica; para adoptar modificaciones a la regulación de la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y para la agilización de la gestión de los fondos europeos.

BROCHE A LA LEGISLATURA CON UNA LEY POR UNANIMIDAD

El resto de las leyes aprobadas en las Cortes en la XI Legislatura han sido impulsadas por los grupos parlamentarios, la última la de 'Medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León' impulsada por PP y Vox en mayo de 2024, cuando eran socios de gobierno, y votada en el último pleno del mandato con el sí de todo el hemiciclo.

PP y Vox también sacaron adelante en septiembre de 2024 la PPL conjunta para "blindar" los servicios básicos en Castilla y León y dos meses antes la PPL de Sanidad Animal, además de la modificación de la Ley que regula el procedimiento de designación de los senadores de representación autonómica, la primera iniciativa que registraron los socios de gobierno que se votó el 26 de octubre de 2022.

Los grupos parlamentarios que sustentaban al Gobierno en coalición impulsaron y sacaron conjuntamente la PPL de Medidas Tributarias de 2023 para subsanar el error en la votación del proyecto de ley de la Junta y la PPL de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias, prorrogadas para los ejercicios 2026 y 2027 por otra PPL registrada ya en solitario por el Grupo Popular.

Por último, entre las leyes aprobadas en el actual mandato está la reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León que fue impulsada por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, norma que salió adelante en este caso con el voto en contra del PP y con el reconocimiento de los impulsores de "fallos" que se deben "remediar".

LEYES EN EL CAJÓN

Por otro lado, y según los datos facilitados por el Parlamento autonómico, han quedado pendientes dos proyectos de ley, el de coordinación de policías locales en Castilla y León y el de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales.

A esto se une que la Junta retiró en el último momento de la tramitación el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, semanas después de que fuesen tumbados el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, tras prosperar la enmienda a la totalidad, y los dos decretos de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y de medidas urgentes en materia de incendios relativas al personal.

En el caso de las iniciativas parlamentarias de los grupos han quedado en el cajón la PPL de modificación de la Ley Agraria y la de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en la Comunidad Autónoma, presentadas por el Grupo Socialista; la PPL de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales, impulsada por Vox, y las de Medidas contra la Despoblación y del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma presentadas por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!.

A estas se unen dos iniciativas legislativas registradas por los grupos Popular y Vox antes de la salida de los de Santiago Abascal de los ejecutivos autonómicos: la Proposición de Ley para la modificación de la Ley del Ruido y la de modificación de la Ley de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

RECHAZADA TRES VECES LA DE DERECHOS AL FINAL DE LA VIDA

Entre las particularidades de las iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo de esta legislatura destaca el rechazo hasta en tres ocasiones de otras tantas proposiciones de ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida, la primera impulsada por Francisco Igea, la segunda por el Grupo Socialista y la tercera por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.

Además, el Grupo Popular tumbó en el debate de toma en consideración la PPL de Concordia que registró junto al Grupo Vox cuando los dos partidos eran socios de gobierno --la votación se produjo dos meses después de la salida de los de Santiago Abascal que dejó al PP en minoría--.

En cuanto a las declaraciones institucionales, en estos cuatro años han prosperado cinco texto, en la mayoría de los casos relacionados con tragedias y con catástrofes naturales. La última se leyó el 8 de abril de 2025 para traslader el pésame por los cinco mineros leoneses que fallecieron el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Asturias.

Las Cortes también se han unido para defender los derechos de los niños, a través de sendas declaraciones institucionales leídas el 19 de noviembre de 2024 y el 21 de noviembre de 2023 para conmemorar el Día Mundial de la Infancia, y por dos catástrofes naturales, la DANA sufrida en España y el terremoto que afectó a Marruecos en septiembre de 2023 y el ciclón Daniel que asoló la costa de Libia.

Según los datos recabados por el Parlamento autonómico, se han pedido y rechazado cuatro comisiones de investigación, se han llevado a cabo tres debates de política general y se ha iniciado una iniciativa legislativa popular (ILP) por parte del sindicato CSIF para que haya un enfermero en cada colegio.

Por último, se han sustanciado 915 preguntas orales ante el pleno, 302 en comisión y 3.903 preguntas escritas y 110 interpelaciones y se han aprobado 587 proposiciones no de ley (PNL) y 33 mociones. Además, han quedado pendientes 111 solicitudes de comparecencias y se han producido 134.