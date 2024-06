The Levitants, Hijos del Tercer Acorde o Rocío Torio, en la Fiesta de la Música de Laguna de Duero (Valladolid)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Levitants, Hijos del Tercer Acorde, Rocío Torio, DJ Sowel o María Arias, entre otros, actuarán en la séptima edición de la Fiesta de la Música de Laguna de Duero (Valladolid), que se celebrará del 14 al 23 de junio en el entorno del lago.

La localidad impulsa este evento con motivo del Día Europeo de la Música y con el objetivo de acercar este arte a todos los públicos a lo largo de las siguientes semanas, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

La cita arrancará el 14 de junio, a las 22.00 horas, con uno de los platos fuertes, los vallisoletanos The Levitants, mientras el domingo 16 continuará sonando buena música gracias a la Asociación Cultural Banda de Música Laguna de Duero, desde las 12.30 horas, con los que participarán los alumnos de la escuela municipal de música. Ese mismo día en horario de tarde, a las 20.30 horas, será el momento de Sheila Blanco y Julián Olivares.

Tras este primer fin de semana, se guardarán fuerzas para un fin de fiesta que durará cuatro días y comenzará el jueves 20 de junio a las 21.00 horas, cuando será el momento de escuchar a la banda de folk-rock Hijos del tercer acorde.

Ya el viernes 21 de junio será el turno de la la música electrónica de la mano de los alumnos de la escuela de DJ Who Is In Da House, a las 20.00 horas, seguidos por DJ Sowel, a las 22.00 horas, y María Arias, a las 23.00 horas.

Asimismo, el sábado 22 de junio, a las 19.30, se desarrollará será el micrófono abierto 'Laguna Suena'. Los interesados en participar tienen que inscribirse previamente en cultura@lagunadeduero.org.

El domingo 23 de junio, a partir de las 19.00 horas, finalizará el festival con el Coro Voces de Laguna, seguido de la cantante Rocío Torío, Carmen Xanchez y, por último, Natalia Fresneda.