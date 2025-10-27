Las tiendas de Gamonal, en Burgos, se suman a Halloween con una fiesta infantil para potenciar el comercio

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes adheridos a la 'Zona G 'del barrio burgalés de Gamonal, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, han organizado la fiesta de Halloween y regalarán pasatiempos, globos en forma de calabaza y caramelos a los niños durante la celebración de esta fiesta.

El representante de la asociación de comerciantes zona G de Gamonal, Borja García, ha subrayado "la importancia" que tiene para el comercio esta celebración, dado el "éxito" que se ha venido reiterando en años anteriores.

Así, ha explicado que hasta el día 31 se van a repartir los pasatiempos infantiles, además de que se van a regalar globos en forma de calabaza y el día mismo día de Halloween los comercios estarán preparados para repartir caramelos entre los niños en el tradicional 'truco o trato'.

La fiesta grande será el día 31 de octubre cuando los negocios estarán estar preparados con sus "pequeños regalos" para que se los lleven los niños y mayores. Además, según ha explicado García con las compras que se realicen a lo largo de esta semana las personas del 'Club del genio', que es una tarjeta de fidelización que tienen la asociación, entrarán al sorteo de 100 euros en tarjetas regalo para comprar en los establecimientos adheridos a la Zona G.

La participación asciende a 52 tiendas del barrio, que son los que van a estar entregando Merchandaising y otros productos, además de que los comerciantes "han animado las tiendas con decoración propia de la época del año".

Borja García ha explicado que en esta celenración cada vez mueve más dinero en el mundo empresarial, no solo en las tiendas de decoración o de disfraces, sino en cualquier establecimiento.

Por su parte, el concejal de Comercio, Cesar Barriada, ha felicitado a los comerciantes de Gamonal por esta iniciativa y por seguir "dando pasos y tratando de dinamizar el barrio con diferentes iniciativas", además de que ha apuntado que el Consistorio participa con su particular 'Galloween' que se va a desarrollar en la plaza de Roma a partir de las 18 horas.

"Agradecer también a los participantes, a los distintos comercios que van a decorar durante estos días su establecimiento con la idea de hacerles llamativos, con la idea de hacerles atractivos y en el fondo, pues, cómo no, tratando de fomentar el comercio, tratando de fomentar las compras", ha aseverado Barriada.