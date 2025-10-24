'Tierra de Sabor' transforma la calle Santiago de Valladolid en un escaparate gastronómico de CyL con motivo de Seminci

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carpa de artesanos alimentarios de 'Tierra de Sabor' transforma la calle Santiago en un escaparate gastronómico de los productos de calidad de Castilla y León con motivo de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, una "simbiosis" entre cultura y gastronomía que acerca al público la tradición, innovación y excelencia de las creaciones de los productores locales.

En la inauguración de este espacio gastronómico ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien ha estado acompañada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Asociación de Artesanos de Castilla y León, Ever Macías.

Durante su intervención ante los medios, la titular de Agricultura ha destacado que la instalación de esta estructura cubierta se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por posicionar los productos de la Comunidad, sobre todo en un contexto "tan bonito e importante" como es la Seminci.

Por eso desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, queremos estar un a m apoyando y generando esta simbiosis entre la cultura y nuestros productos de calidad

En la misma línea, ha expresado su "orgullo" por todos los productos de calidad que se encuentran bajo el paraguas de 'Tierra de Sabor', el "corazón amarillo" que cuenta con más de 600 productores y 9.000 productos que se quieren promocionar a través de la Seminci.

Por ello, la Administración autonómica colabora con el Ayuntamiento de la capital vallisoletana en la organización de este espacio gastronómico para apostar por la promoción de los productos agroalimentarios artesanos.

Una promoción que también se hace a través de los distintos posicionamientos que van a tener en la gala de inauguración y de clausura de la 70 edición del festival de cine vallisoletano, ha detallado la consejera.

Porque el objetivo, ha ahondado, es que los productos de calidad de Castilla y León se conozcan cada vez más y la Semana Internacional de Cine de Valladolid es un "magnífico escaparate" para conseguir este objetivo.

Por su parte, el alcalde de la capital del Pisuerga ha hecho énfasis en que la Seminci y 'Tierra de Sabor' son dos "sellos identificadores" de Valladolid y Castilla y León.

"El sello de Castilla y León para garantizar la calidad de sus alimentos y defender la labor de sus productores es ya imprescindible en todo lo que tiene que ver con la agroalimentación", ha subrayado el regidor.

Por esta razón, ha agradecido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera del ramo este "matrimonio enter cultura y gastronomía que se perpetúa de forma más intensa cada día". "'Tierra de Sabor' y Seminci constituyen, de esta forma, dos maneras de expresar la calidad de los productos artesanos y el cine de los vallisoletanos y los castellanoleoneses", ha concluido.

APUESTA "FIRME" POR EL CAMPO

Precisamente, la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recordado que la Junta apuesta por los productos de calidad de la Comunidad en diferentes ámbitos, como es el caso del reciente convenio firmado con la Federación Española de Fútbol para que estos productos "tengan cada vez un carácter incondicional".

"Apostamos por los productos, por nuestros agricultores y ganaderos y eso lo hacemos a través de actos como estos pero es un compromiso que también se refleja en el proyecto de Presupuestos para 2026 que se ha presentado por parte del Ejecutivo autonómico", ha resaltado la consejera, un punto en el que ha señalado que para el Departamento que dirige supone un incremento de un diez por ciento respecto a las cuentas anteriores con los fondos propios más la PAC.

Son unos "presupuestos históricos" para esta Consejería y eso define la apuesta "firme, clara y concisa" que tiene la Administración autonómica por el campo de la Comunidad, ha sostenido la consejera, para después desear que los vallisoletanos vivna una "magnífica" semana de películas a través de Seminci, que comienza este viernes con la gala de inauguración.