Torquemada (Palencia) celebra su XXXII Feria del Pimiento con degustaciones, talleres y visitas guiadas

Armisén, durante la presentación de la XXXII Feria del Pimiento de Torquemada. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Torquemada celebra su XXXII Feria del Pimiento el próximo 20 de septiembre en una jornada que volverá a combinar la venta y promoción del producto local con gastronomía, artesanía y diferentes actividades.

La muestra reunirá cerca de medio centenar de puestos de productos gastronómicos y artesanales, con presencia de productores locales, de la provincia y de otros puntos de Castilla y León, así como del resto del país.

La feria tendrá como una de sus actividades más destacadas la degustación del pimiento de Torquemada asado en leña, además de diferentes propuestas vinculadas al patrimonio y a la gastronomía de la localidad y la entrega del Pimiento de Honor, tal y como ha destacado el alcalde de Torquemada, Jorge Martínez, durante la presentación de la feria en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

La jornada comenzará a las 11.30 horas con la misa cantada por el Coro Parroquial, seguida de una ofrenda de productos de la huerta de Torquemada realizada por niños de la localidad. A las 12.30 horas será la inauguración oficial de la feria, acompañada por los Dulzaineros Hermanos Blanco. A continuación, a las 12.45 horas, se celebrará un taller de llaveros de macramé en la explanada del Centro Sociocultural 'El Silo'.

Uno de los actos principales llegará a las 13.00 horas, con la entrega del Pimiento de Honor a Cristina Carro García, presentadora y directora del programa 'Surcos' de RTVCyL.

La programación gastronómica arrancará a las 13.30 horas con una degustación-armonización de productos alimentarios artesanos presentados por los expositores de la feria en el Centro Sociocultural 'El Silo'.

Las entradas tienen un precio de 8 euros y podrán adquirirse de forma anticipada en el Ayuntamiento o durante la propia feria.

Por la tarde, a las 18.00 horas, será la degustación del Pimiento de Torquemada asado en leña, que estará amenizada por los dulzaineros. La jornada también contará durante todo el día con una feria de artesanía y con la campaña promocional 'Yo compro en la Feria del Pimiento'.

El programa se cerrará a las 20.00 horas con el sorteo de dos cenas en dos de los restaurantes participantes en las XXII Jornadas Gastronómicas del Pimiento de Torquemada.

Otra de las propuestas de la jornada serán los 'Paseos narrados por el entorno de las bodegas tradicionales declaradas Bien de Interés Cultural' que se sucederán a lo largo de la jornada.

La celebración de la feria se prolongará en distintos establecimientos de la provincia con las XXII Jornadas Gastronómicas del Pimiento de Torquemada, que se desarrollarán del 20 al 27 de septiembre.