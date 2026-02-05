Un total de 117 cintas de 24 países participa en la 35 Muestra de Cine Internacional de Palencia, que arranca el día 27

Presentación de la 35º Muestra de Cine Internacional de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 117 títulos procedente de 24 países concurrirá en la trigésimo quinta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, una cita que se completará con conciertos, exposiciones, diálogos, presentaciones y otras actividades paralelas.

El ciclo, organizado por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia se va a extender entre el 27 de febrero y el 8 de marzo.

En esta edición, el programa se extenderá también a otras localidades de la provincia como Guardo, Paredes de Nava, Villamuriel de Cerrato, Dueñas y Husillos, tal y como han adelantado los organizadores durante la presentación de la Muestra, en la que esperan recibir más de 70 invitados entre cineastas, intérpretes, guionistas y otros profesionales de la industria audiovisual y consolidar los 12.600 espectadores que se dieron cita al año pasado.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Francisco Fernández, ha destacado la cantidad de personas y entidades que están implicadas en la Muestra de Cine Internacional de Palencia, porque es una actividad "que crea redes" y a la que ha calificado de "pieza estructural en el puzzle de la cultura de Palencia". También ha recordado que se trata del segundo festival de cine más importante de Castilla y León, tras la Seminci de Valladolid, haciendo referencia a la encuesta del Observatorio de la Cultura.

Por su parte, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha destacado la "madurez" de la Muestra y su compromiso con la provincia al extender su programa de actividades a diferentes localidades más allá de la capital.

Con el programa de la Muestra, cine independiente internacional, cortometrajes, propuestas de animación dirigidas al público infantil o cintas documentales convivirán con actuaciones musicales, presentaciones literarias, mesas de debate y actividades solidarias o inclusivas.

ACTIVIDADES EN LOCALIDADES

La cita cinematográfica llevará sus propuestas a 14 espacios de la provincia, con el Cine Ortega de la capital como escenario central, al que se suman el Teatro Principal, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, el Museo de Palencia, la residencia de San Telmo, el Bar Universonoro, la Universidad Popular de Palencia, los auditorios de Guardo y Dueñas, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato, la sala 'La Nave' en Husillos y el Centro Penitenciario de La Moraleja.

El festival comenzará el 9 de febrero con la inauguración de la exposición 'El arte como un gran escenario donde las imágenes nunca dejan de hablar', una retrospectiva en torno a la obra pictórica del cineasta Ramón Margareto. Será el prólogo de una cita que arrancará oficialmente el 27 de febrero.

Entre las actividades paralelas al programa oficial de proyecciones destacan las que se dirigen a los escolares, como el concurso 'Cine y Escuela' y las que tienen un carácter más solidario.

El Auditorio Municipal de Dueñas será protagonista el sábado 21 de marzo de la actividad 'Un pasado de cine', en la que los usuarios del Hogar podrán volver a ver un largo que se visionó en su día en el cine Calzada. Habrá un pase de la película 'Sorda' para usuarios de los CEAS de la provincia en Paredes de Nava el lunes 2 de marzo y la proyección de los trabajos a concurso del certamen 'Microsaberes' (con el apoyo de FUNDOS) también en Paredes el día 6.

La venta anticipada de abonos comenzará el próximo 9 de febrero en las taquillas del Cine Ortega o través de la web www.cinespalencia.com. Los abonos tienen un precio de 60 euros. La venta de localidades para las diferentes sesiones comenzará el martes 17.