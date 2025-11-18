Un total de 210 originales opta al Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid 2026

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital vallisoletana y el Ateneo han cerrado el plazo de recepción de propuestas para el 73 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid, con un total de 210 originales admitidos, 24 más que en la anterior edición del certamen.

Se han recibido en total 219 novelas, 27 más que el año pasado, de las que nueve han sido descartadas por la comisión organizadora del certamen por no adecuarse a las bases. En esta edición se han recibido originales de todas las comunidades autónomas españolas, así como de México, Chile, Brasil, Alemania, Ecuador y Portugal, todos ellos escritos en lengua española, como estipula la convocatoria.

La recepción de originales se llevó a cabo, un año más, en la Casa de Zorrilla de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, cuyo personal realizó el registro de todas las obras recibidas y una revisión de las mismas destinada a comprobar que cumplían las bases del certamen.

Comienza, ahora, una primera ronda de lectura. Profesores, maestros, bibliotecarios, libreros y, sobre todo, experimentados lectores, coordinados por la Sección de Literatura del Ateneo de Valladolid, se encargarán de llevar a cabo una primera evaluación que garantice la aplicación de criterios de valoración y puntuación lo más objetivos posible.

Estas rondas concluirán con la proclamación de los finalistas a mediados del mes de febrero de 2026; finalistas que pasarán al jurado profesional que emitirá el fallo final en la primera quincena del mes de abril.

Patrocinado íntegramente por el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga, el Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid está dotado con 20.000 euros. Además, la novela ganadora será editada, distribuida y difundida por Menoscuarto, sello editorial con un poderoso catálogo en su haber que garantiza la máxima proyección de la novela ganadora y su autor.