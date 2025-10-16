Un total de 46 chefs nacionales y 16 internacionales competirá por los títulos Nacional y Mundial de Tapas de Valladolid

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez; el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, presentan los concursos de tapas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La ciudad acogerá ambos certámenes del 10 al 12 de noviembre con los que se consolida como "capital de la gastronomía en miniatura"

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 cocineros nacionales y 16 chefs internacionales competirá por los títulos Nacional y Mundial de Tapas de Valladolid que se celebrarán del 10 al 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio, sede oficial de ambos certámenes, con los que la ciudad se consolida como "capital de la gastronomía en miniatura".

La presentación de estos certámentes se ha celebrado este jueves en la Casa Consitorial y ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez; el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado el trabajo de todas las personas implicadas en la organización de estos eventos que constituyen uno de los "patrimonios" más importantes de los vallisoletanos, por lo que ha abogado por continuar el trabajo para cuidar estos certámenes y que crezcan "con mayor autoridad".

Precisamente, el regidor ha explicado que en esta edición se ha buscado que el jurado sea expresión de la lucha contra la oleada de incendios que se han registrado este verano en el medio rural de la Comunidad. De esta forma, entre los miembros del jurado estará Gloria Martín del restaurante 'El Empalme', en la zona de Sanabria (Zamora).

También va a estar José Gordón del restaurante 'El Capricho', en la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, donde el fuego "hizo estragos" este verano. Además, va a estar presente en el jurado Begoña Vázquez, cocinera de 2024 en Galicia y chef del restaurante Regueiro da Cova en la zona de Verín, "también acosada por el fuego".

"Hemos querido que el concurso de tapas, aparte de ser un concurso de tapas en la expresión de todos y cada uno de los cocineros, sea también un concurso de solidaridad precisamente con aquellos territorios que peor lo han pasado en este tiempo", ha expresado el alcalde.

Tras ello, ha anunciado que el jurado del Concurso Nacional estará presidido por Paco Morales, chef del restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin. Tras la recepción de 396 propuestas gastronómicas, el jurado ha seleccionado a los 46 chefs que demostrarán sus dotes culinarias los días 10 y 11 de noviembre en la Cúpula del Milenio para hacerse con el título de campeón nacional de tapas 2025.

En el caso del Campeonato Mundial, la presidencia del jurado recaerá en Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025 y chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin.

Será el 13 de noviembre cuando un total de 16 chefs internacionales, procedentes de los 5 continentes, y entre los que se encuentra el ganador de la pasada edición del Concurso Nacional, 'Los lunes al sol' del restaurante Gran Sol de Hondarribia, Guipuzkoa, competirán para hacerse con el 'Premio Aceite de Oliva España'.

Los maestros de ceremonia de este 2025 serán los periodistas Goyo González y Pepe Ribagorda, quienes conducirán las jornadas con su habitual cercanía y conocimiento del panorama gastronómico.

'FESTIVAL DE LA TAPA'

Durante el acto también ha tomado la palabra el representante de los hosteleros vallisoletanos, quien ha señalado que la ciudad, como cada año, acogerá también la celebración del 'Festival de la Tapa'.

En esta ocasión, del 11 al 16 de noviembre, algunos de los bares y restaurantes de Valladolid apadrinarán a los chefs participantes y ofrecerán al público sus pinchos y tapas. Todos los detalles se publicarán en la app TapasVLL, donde aparecerá reflejado el establecimiento y el nombre de la tapa, así como los días y horarios concretos en los que poder degustarlo.

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y el Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid' organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, cuenta con el patrocinio de Mahou San Miguel, Interprofesional del Aceite de Oliva de España, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, México, Inhostel, la Diputación Provincial de Valladolid, Alimentos de Valladolid, Aquavall, Bodega Dehesa de los Canónigos, Pago de Valdecuevas, Moralejo Selección, Mercedes-Benz Adarsa, Chefs Health, D.O. Baena, Coca-Cola y Mercaolid. A ellos se une la colaboración de Pan de Valladolid, Escuela Alcazarén, Cámara de Comercio de Valladolid, la Escuela Internacional de Cocina, la Asociación de Confiteros y la Asociación de Hoteles.

CAMPEONATO MUNDIAL

Entre los 16 finalistas del Campeonato Mundial se encuentra Volker Osieka, representante de Alemania, con su propuesta 'German Roll', mientras que desde Australia, Andrea Vignali competirá con 'Humo bajo la tapa'; Erica Berk Karbelnik, procedente de Canadá, apostará por la tapa ¡Home in two places¡, y desde Corea del Sur, Gyeonghun Choi presentará 'Seoul Yukhoe Gimbap'.

España estará representada por Iñigo Tizón, del bar Gran Sol, que competirá con su tapa 'Los lunes al sol', mientras que Estados Unidos participará con Pedro José Calvo Domínguez, del Hotel Valencia Santana Row, y su propuesta 'Golden Taco'.

Por su parte, Indonesia llevará a Jose Alfonso Rodríguez Portillo con 'Mutualismo', y Malasia contará con Kit Kiet Liew, del restaurante Eat and Cook, quien elaborará 'La perla de Borneo.

Desde México, Caleb Esteban Ventura Bravo presentará 'Ancestros', un homenaje a sus raíces, mientras que Noruega estará representada por Yvind Be Dalev, de Brasserie Touch, con 'La reina del mar'; Jessabel Canarias Granada, de Nueva Zelanda, participará con 'El cuentahistorias', y Simon Francis Coulter, del Reino Unido, con 'Tartar de ciervo'.

También competirán Yamkela Ndabase, de Sudáfrica, con 'Mielie Pap & Smoked Beef Cheek Croquette'; Sujinda Tongtawin, de Tailandia, con 'Siam Khlong'; y Chen Cheng Dian, de Taiwán, con 'Esmeralda'. La lista la cierra Juan Carlos Brandt, de Uruguay, quien buscará el título con su tapa 'El Timbó'.