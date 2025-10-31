Un total de 51 municipios sorianos podrá consultar sus gestiones municipales a través del 012

SORIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51 municipios de la provincia de Soria se ha adherido al Servicio 012 Rural, que tiene como objetivo atender las gestiones municipales fuera de los horarios habituales de la atención en los consistorios.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto al presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha firmado este viernes los convenios de adhesión al Servicio 012 Rural con 51 alcaldes de la provincia de Soria.

González Gago ha recordado que este proyecto ya fue iniciado por Mañueco en 2022 y, tras los 51 pueblos sorianos que se suman este viernes, ya son más de 400 los municipios que cuentan con este servicio en Castilla y León. "Toda administración tiene el deber de informar de los servicios que ofrece el ayuntamiento y ayudarle con las gestiones", ha señalado.

UN SERVICIO "EVOLUCIONADO"

En este sentido, ha recalcado que las oficinas municipales tienen "un horario concreto", por lo que el teléfono 012 nació en 2003 para informar inicialmente de las gestiones de la Junta y posteriormente ha evolucionado "para atender a las gestiones telemáticas". "Desde entonces se han recibido más de trece millones de consultas con una valoración de 9,5 sobre 10 y ahora se pretende ofrecer este apoyo telefónico para las gestiones municipales donde los vecinos podrán preguntar sobre cuestiones de su ayuntamiento o municipio", ha señalado sobre este servicio que la Junta presta de forma gratuita a los ayuntamientos.

Así, ha matizado que se pueden consultar temas de competencias local como papeles para hacer una licencia de obras, documentación para solicitar un vado o conocer las tasas. "Ventajas para los propios vecinos en un mundo rural donde hay población de avanzada edad por lo que evitan desplazamientos", ha señalado.

El teléfono atiende de lunes a viernes de 08.00 a 22.00 y sábados de 09.00 a 14.00 horas y el servicio está prestado por "80 personas muy experimentadas y en continua formación". Se cuenta además con un servicio de traducción simultánea para más de 80 idiomas en el mundo.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha recordado que esta adhesión se firmó en su día con la Consejería de la presidencia y el resto de diputaciones y ahora se da "un paso más" con los municipios que se han incorporado y al que "se pueden sumar las siempre que las condiciones técnicas lo permitan", al no contar en todos los núcleos de población con banda ancha.