Un total de 88 entidades se darán cita mañana en Expojoven en el Palacio de Exposiciones de León

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá mañana una nueva edición de la feria del asociacionismo juvenil Expojoven, que celebra su trigésimo quinta edición en torno a 88 entidades.

La mayor feria juvenil del norte de España abrirá sus puestas a partir de las 10.00 horas con un acto inaugural presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, en el que también participará la concejala de Juventud, Vera López, junto a otras autoridades.

Durante la jornada, en la que participarán 88 entidades, se llevarán a cabo cuatro presentaciones y se celebrarán cinco ferias temáticas, además de talleres, exposiciones, muestras artísticas, proyecciones y conciertos.

Tras el acto de inauguración está prevista la entrega de los reconocimientos a las asociaciones "pioneras" que participaron en la primera Expojoven y que 35 años después siguen en activo. Las entidades que recibirán este reconocimiento son: Cruz Roja Juventud. A.J Enróllate, Centro Juvenil Don Bosco, Scouts León MSC, Nuevas Generaciones, Juventudes Socialistas, Hermandad de Donantes de Sangre y departamento Juventud UGT, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

También se procederá a realizar el encendido del árbol de Navidad que amenizará la Coral Ordoño II y tendrán lugar las actuaciones de grupos de la escuela municipal de música.

'EXPOOCIO DIGITAL'

En el marco de esta feria se celebrará 'ExpoOcio digital', una zona gamer donde se combinan los puestos de juego y videojuegos más demandados en torno a partidas cortas y la Federación de Lucha Leonesa organiza por tercer año un corro de aluches en Expojoven con el fin de difundir este deporte entre los jóvenes.

Tras el "éxito" del año anterior, en la presente edición vuelven las 'ExpOriencias', donde los jóvenes podrán pasar un rato aprendiendo sobre cocina y cultura gastronómica en un ambiente distendido.

Además, habrá diferentes talleres sobre la creación de canciones RAP, vídeo podcast, el laboratorio de IA con Smartphone, creación de contenido Expojoven 25, 'CustomizArte', de manga e ilustración, 'Eco Arte' o el mural expojoven grafiti en lona.

LOCAL HÉROES

Desde Monoloco se ha lanzado la propuesta Local Héroes, una iniciativa creada para descubrir a los DJs emergentes más destacados de la provincia y darles un escenario real donde demostrar su talento. Tras el cierre de inscripciones, Monoloco seleccionará a cuatro finalistas que actuarán en directo dentro de la programación de ExpoJoven León, con sesiones de 25 minutos cada uno.

Enn cuanto a 'Conecta-E: la electrónica en tus manos', es un proyecto innovador en el que los alumnos del ciclo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones del IES Giner de los Ríos se convierten en mentores y divulgadores realizando un taller y enseñando a jóvenes a descubrir, experimentar y disfrutar de la electrónica desde un enfoque práctico, participativo y cercano.

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES

Además, habrá un concierto de Laaza a las 19.15 horas y se presentará la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven, un nuevo espacio cultural creado para impulsar el talento audiovisual emergente. Dentro de este festival nace la categoría especial Made in León, destinada a proyectos que mantengan alguna relación con la ciudad o la provincia.

Los cortos finalistas de esta categoría se proyectarán durante ExpoJoven en espacios especialmente diseñados para el visionado y los coloquios, ofreciendo a jóvenes creadores la oportunidad de compartir sus obras y conversar directamente con el público. El festival otorgará tres premios principales: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guion, cuya entrega tendrá lugar en la gala de clausura, a las 21.00 horas.

Tras la entrega de premios del festival se proyectará el corto 'Semillas de Kivu' de Néstor López, galardonado con el Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental, a cuyo término tendrá lugar un coloquio con el director. Asimismo, Néstor López recibirá un reconocimiento de honor por su aportación al cine y a la cultura juvenil, otorgado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León.