La transición a la democracia en CyL a análisis mañana en el Museo Adolfo Suárez y de la Transición de Cebreros (Ávila)

ÁVILA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Adolfo Suárez y la Transición, ubicado en la localidad abulense de Cebreros, acogerá este jueves un seminario que analizará la transición a la democracia en Castilla y León, y profundizará en los aspectos particulares de este periodo de la historia en el territorio de la comunidad autónoma, enmarcándolo dentro de un análisis más amplio del contexto nacional e internacional.

Este evento está abierto a estudiantes, académicos y al público general y pretende ser un espacio de reflexión y debate sobre uno de los momentos clave de la historia contemporánea de España.

El seminario, titulado 'La Transición a la Democracia en Castilla y León: Del análisis general a los rasgos particulares', contará con la presencia de reconocidos especialistas en la historia de la transición democrática, que abordarán tanto los procesos nacionales como las particularidades regionales que afectaron a Castilla y León, ha señalado la UNED en nota de prensa, recogida por Europa Press.

Esta Comunidad, fruto de la unión histórica de los reinos de León y Castilla, "experimentó una evolución política y social durante la transición que fue fundamental para la posterior construcción del Estado de las Autonomías".

El evento propone un enfoque comparativo, analizando las similitudes y diferencias entre la transición democrática en Castilla y León y el resto del país, e incluso Europa.

La jornada contará con la presencia de Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, que revisitará el debate sobre la transición a la democracia en su cincuentenario con una ponencia que ofrecerá un marco general para el resto del seminario.

También contará con, Arturo López Zapico, de la Universidad Autónoma de Madrid, que proporcionará una perspectiva comparativa, analizando la transición española desde un enfoque europeo con el fin de permitir contextualizar la experiencia española dentro de los procesos de democratización vividos en otros países del continente durante la segunda mitad del siglo XX.

Continuará con una ponencia centrada en el papel de las mujeres castellanoleonesas en el tardofranquismo y la transición, a cargo de Cristina Gómez Cuesta, de la U.E. Miguel de Cervantes, quien analizará "el rol activo y comprometido de las mujeres en la lucha política y social de la región, un aspecto a menudo olvidado en los relatos más amplios de la transición".

Finalmente, Juan Andrés Blanco, de la UNED, cerrará el ciclo de ponencias con 'Castilla y León en la construcción del Estado de las Autonomías', una reflexión crítica sobre el proceso de configuración autonómica que emergió de la transición y su relevancia para la identidad política y social de la región.

Tras las ponencias, la acción formativa culminará con una mesa redonda moderada por Francisco M. Balado Insunza, de la UNED, en la que participarán varios de los ponentes. Este espacio será una oportunidad para profundizar en los temas expuestos y permitir el intercambio de ideas y preguntas por parte de los asistentes, enriqueciendo aún más el debate sobre los efectos de la transición en Castilla y León.

El seminario está abierto a todas las personas interesadas en este período histórico, desde profesionales del ámbito académico hasta ciudadanos con un interés particular en la transición democrática. No se requiere una titulación específica para participar, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a este espacio de aprendizaje y reflexión, y además se podrá participar de manera presencial u on line.

La inscripción es gratuita, y se puede realizar a través de la página web de la UNED de Ávila.