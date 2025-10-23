Transportes adjudica por 549.485 euros la rehabilitación de un tramo de la N-122 en Burgo de Osma (Soria)

Transportes adjudica por 549.485 euros la rehabilitación de un tramo de 10 km de la N-122 en Burgo de Osma (So - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 549.485,20 euros un contrato para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-122, entre el kilómetro 209,500 al 219,200, a su paso por la localidad de Burgo de Osma, en la provincia de Soria.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 228 millones desde junio de 2018, en la provincia de Soria.

El objetivo de este contrato consiste en ejecutar la rehabilitación estructural mediante fresado del firme en cinco centímetros de espesor y reposición con cinco centímetros de mezcla bituminosa continua en los tramos necesarios.

También se acomete la rehabilitación superficial mediante extendidos de una capa de rodadura de microaglomerado en frío en todo el tramo, incluidas las zonas con rehabilitación estructural y la reposición de señalización horizontal y balizamiento.

Estos trabajos de rehabilitación servirán para corregir los deterioros que presenta el firme en la actualidad y para prevenir su agotamiento y colapso en las zonas en peor estado, todo ello para garantizar así unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

Esta adjudicación se suma a la realizada recientemente para también ejecutar trabajos de rehabilitación en la A-11 en la variante de Burgo de Osma, donde se destinarán otros 2,6 millones.

Además, en este contexto de trabajos de mantenimiento de carreteras del Estado que realiza el Ministerio en la provincia de Soria, cabe señalar que el pasado mes de julio se adjudicaron por otros 10,4 millones la conservación de 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11, desde Medinaceli hasta Lubia; y SO-20, en Soria capital; y en las carreteras N-111, entre Medinaceli y Almazán y entre Lubia y Soria; y en la N-2, entre Medinaceli y Santa María de Huerta.