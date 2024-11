Transportes espera respuesta de Carnero en "unos días" a la propuesta de apoyar licitaciones y aplazar pagos a la SVAV

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha explicado este miércoles que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pidió "un poco de tiempo" para estudiar el "ofrecimiento" que le planteó este martes para estudiar el posible aplazamiento del pago que tiene que hacer el Ayuntamiento en 2024 a la Sociedad Alta Velocidad si el equipo de Gobierno de la ciudad apoya la licitación de los proyectos más inmediatos contemplados en el convenio para la integración ferroviaria.

En declaraciones a Europa Press, Santano ha explicado que, tras recibir hace unos días la contestación al requerimiento por parte del Ayuntamiento de Valladolid, llamó por teléfono a Jesús Julio Carnero para ofrecerle "avanzar" en los proyectos que se encuentran en fase de tramitación y que en ese caso las entidades ministeriales estarían dispuestas a hablar sobre los aplazamientos que reclama el equipo de Gobierno de PP y Vox desde finales de 2023.

De la respuesta del Ayuntamiento, Santano entiende que los proyectos a los que se refería Adif están "prácticamente ultimados" e incluso ya entregados, y además ha apuntado que algunos de ellos, como la urbanización de la calle La Salud y la licitación del paso subterráneo entre las calles Hípica y Adolfo Suárez, podrían aprobarse "antes de final de año" si el Consistorio está de acuerdo y si se convoca una reunión del Consejo de Administración de la SVAV.

El secretario de Estado ha explicado que Jesús Julio Carnero le dijo que "necesitaba un poco de tiempo para analizar" el planteamiento que le hizo por vía telefónica y él estuvo de acuerdo con ello, por lo que quedaron en que el regidor le volvería a llamar "en unos días" con una respuesta al ofrecimiento, con el que busca "intentar cerrar este capítulo".

En cualquier caso, Santano ha recalcado que la posibilidad de negociar una modificación del convenio de la sociedad para retomar el proyecto de soterramiento, algo que pretende el Ayuntamiento, "no está encima de la mesa".

"Una cosa es que él reivindique el soterramiento, está en su derecho y yo lo respeto, pero eso no nos lleva a nosotros a modificar lo que es una realidad, que es una sociedad constituida para la integración, por las tres instituciones, con sus objetivos fijados, y que además es fruto del fracaso del soterramiento", ha recalcado Santano, en referencia a la inviabilidad del proyecto determinada en 2017 cuando recuerda que Adif tuvo que asumir la deuda de "cientos de millones de euros".

El secretario de Estado, que ha definido la conversación con Carnero como "cordial" ha incidido en que ahora la sociedad está "en otra pantalla" y considera oportuno "hablar del presente y del futuro de corto y medio plazo", que en su opinión van enfocados a "avanzar en la integración", porque considera que la alternativa es "el bloqueo".

"Si él quiere que el soterramiento sea el futuro, eso es muy respetable", ha apostillado.

"Afortunadamente", ha retomado "todos los proyectos" sobre los que han hablado el Ayuntamiento y el Ministerio "están prácticamente ultimados", de ahí que plantee avanzar con ellos y licitarlos, pues ha apuntado que para la licitación en esta entidad es necesario que se pronuncie a favor una "mayoría cualificada" ya que no sirve con el apoyo simplemente de las entidades ministeriales, que representan el 50 por ciento de la sociedad.

Por otro lado, aunque Santano apunta que no quiere "enredar" en "temas puramente burocráticos", ha apostillado que no ve "fundamento" alguno a la interpretación del equipo de Gobierno de Valladolid relativa a que tras reclamar el aplazamiento de las aportaciones a la SVAV a finales de enero en 2024 en la Comisión de Seguimiento del convenio de integración y no recibir respuesta por parte de dicho órgano se ha producido una estimación de la solicitud por silencio administrativo.

"Tenemos claro el informe jurídico que nos dice que eso no es así", ha recalcado Santano, que en cualquier caso aboga por centrarse en temas "positivos" y "avanzar en lo que es más próximo".

De hecho, ha recalcado que considera que los proyectos que se plantean a corto plazo como el paso subterráneo para tráfico rodado y los peatonales en Ariza, o la urbanización de la calle La Salud, son compatibles con un hipotético soterramiento.

"El soterramiento, de producirse en algún momento, es una obra con tuneladora que en ningún caso generaría problemas a estas actuaciones y, además, en comparación con el volumen económico de inversión que sería un hipotético soterramiento, todo esto no dejaría de ser una anécdota", ha reflexionado.

Además, ha subrayado que un paso subterráneo como el que uniría bajo las vías las calles Hípica y Adolfo Suárez "iría muy bien a la ciudad" y ante el impedimento que supone para el alcalde de la ciudad que todavía no se ha levantado la línea ferroviaria de mercancías de Ariza, considera que no sería tal ya que será algo "casi inminente".

Además, como habría que licitar el proyecto de paso subterráneo prevé que "con toda seguridad" la vía esté levantada cuando termine el proceso licitador.

Finalmente, el secretario de Estado ha expresado la voluntad de que, una vez vuelva a hablar con el alcalde de Valladolid, se pudiera aprobar y licitar algunos de los proyectos mencionados antes de final de año en un Consejo de Administración de la SVAV. "Por lo menos poder avanzar en la parte sustancial de ellos y que se pueda hablar también, ¿por qué no?, del aplazamiento de las aportaciones del Ayuntamiento y de cómo cumpliría sus obligaciones financieras.