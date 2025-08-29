Transportes inicia la rehabilitación del puente sobre la A-6 en Medina del Campo (Valladolid). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Hasta el 21 de noviembre de 2025, previsiblemente, habrá cortes en los ramales de acceso del enlace E-156 y se cortará una de las calzadas de la A-6

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de rehabilitación del puente situado sobre la A-6 en el km 156,303, en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 1.361.301,27 euro (IVA incluido) y tiene por objeto la mejora de la seguridad estructural y funcional.

Se van a realizar trabajos de regeneración estructural y de sustitución del sistema de contención del puente sobre la A-6.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico: desde el 1 de septiembre a las 10.00 horas, hasta el 21 de noviembre a las 13,00 horas, se procederá al corte del Enlace 156 de la A-6.

En el mismo periodo de tiempo, de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas, se procederá al corte de una de las calzadas de la A-6. Se desviará el tráfico por la calzada contigua mediante los pasos de mediana situados en los km 155,7 y 156,950.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados.