Transportes licita por 3 millones la construcción de una pasarela peatonal en Boecillo (Valladolid)

Plano de la pasarela peatonal licitada en Boecillo (Valladolid). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BOECILLO (VALLADOLID), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por algo más de 3 millones de euros (IVA incluido) las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre las carreteras N-601 y CL-600 en la localidad de Boecillo (Valladolid).

El objetivo es garantizar la seguridad vial y la conectividad peatonal entre las urbanizaciones situadas al norte del municipio y el núcleo urbano, eliminando los cruces a pie a través de las carreteras citadas y los traslados en vehículos, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Esta actuación, cuyo anuncio próximamente se publicará en el BOE, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 130 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valladolid.

La estructura proyectada consiste en una pasarela peatonal de 417 metros de longitud y tres de anchura libre, con acceso desde la urbanización Pago del Nogal y desembarco en la zona verde del sector 11 de Boecillo.

La estructura salva tanto la carretera autonómica CL-600 como la carretera nacional N-601 y mejora notablemente la accesibilidad y la seguridad en el entorno.

Estará formada por 15 vanos metálicos, apoyados sobre pilas de hormigón, destacando un diseño estructural de celosía con perfiles tubulares que ofrecen una imagen ligera y singular.

El acabado del tablero, con resina antideslizante, y la instalación de iluminación LED antivandálica permitirán un uso seguro y confortable, incluso en horario nocturno.

La actuación incluye además la urbanización de accesos, canalizaciones para servicios municipales, y señalización específica de uso peatonal.

PELIGRO PARA LOS PEATONES

Actualmente, numerosos desplazamientos diarios entre las urbanizaciones y el centro urbano de Boecillo se realizan a pie, cruzando de forma irregular las carreteras N-601 y CL-600.

Esta situación supone un riesgo elevado tanto para peatones como para conductores, al no existir pasos habilitados en condiciones de seguridad.

La nueva pasarela no solo solventa este grave problema de seguridad vial, sino que fomenta la movilidad activa reduciendo el uso del vehículo privado para recorridos cortos, y favoreciendo de este modo hábitos de movilidad más saludables y respetuosos con el entorno, ha apuntado el Ministerio.

El tiempo de traslado desde las urbanizaciones en vehículo al núcleo urbano conlleva un tiempo aproximado de 10-15 minutos, que será equivalente al tiempo aproximado de trayecto peatonal, a través de la futura pasarela peatonal.