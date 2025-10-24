Transportes reabre el próximo lunes el cambiador de Vilecha, un "hito" para desplegar la segunda vía de AVE a León

Trabajos de despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Palencia y León. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LEÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reabrirá el próximo lunes día 27 cambiador de ancho de Vilecha, en la provincia de León, tras culminar su conexión al futuro tramo de doble vía, trabajos que ejecuta Adif AV y que suponen un "hito".

La duplicación a lo largo de 41,5 kilómetros refuerza una parte esencial del Corredor Atlántico y de la conexión de Asturias con la red de alta velocidad. Una vez se complete esta actuación, la conexión entre las capitales de Palencia y León dispondrá de doble vía en el 75 por ciento de su recorrido, incrementando así su fiabilidad y capacidad para acoger un mayor número de circulaciones ferroviarias con origen y destino a Asturias y León.

Los trabajos de despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Palencia y León cuentan con una inversión de 95,2 millones de euros (IVA incluido) ya movilizada casi en su totalidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las actuaciones comprenden el tendido de una segunda vía junto a la actual y su electrificación en el tramo comprendido desde el municipio leonés de Bercianos del Real Camino (la bifurcación ferroviaria de Las Arenas) hasta unos 7 kilómetros al sur de León (la bifurcación de Vilecha). También se habilita el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de Villada (Palencia) con el despliegue de una segunda vía de apartado y sus conexiones y desvíos.

Además, se construye un nuevo paso superior para peatones y vehículos sobre la LAV y la vía convencional, a la altura de la pedanía leonesa de Trobajo del Cerecedo, al sur de la capital leonesa. El paso, que sustituye al anteriormente existente, mejorará la fiabilidad del ferrocarril y reforzará su integración y permeabilidad en esta localidad.

Tras completarse una nueva fase de trabajos iniciada el pasado mes de junio, el próximo lunes día 27 se restablecerá la circulación por el cambiador de ancho de Vilecha y el tramo de siete kilómetros en vía doble que lo conecta a la estación de León.

Esta reapertura beneficiará especialmente a las relaciones ferroviarias Madrid-Asturias, que ya no deberán realizar una maniobra de inversión de marcha, pudiendo recuperar los tiempos de viaje anteriores con hasta 15 minutos menos.

ACTUACIONES

En esta fase de las obras se ha conectado la vía 2 y el cambiador de ancho de Vilecha al nuevo tramo de doble vía que se construye, mientras se mantenía el servicio ferroviario por la vía 1. Los trabajos han incluido el montaje de un nuevo desvío de alta velocidad y la adaptación de las instalaciones de señalización existentes, con su correspondiente fase de pruebas.

También se han adaptado las instalaciones asociadas a los desvíos de Las Arenas al nuevo tramo de doble vía, se ha actualizado el software de los enclavamientos (equipos de señalización que permiten gestionar la señalización de un tramo ferroviario en remoto y tiempo real), se han efectuado las pruebas de la nueva configuración y se ha avanzado en los trabajos del paso superior de Trobajo del Cerecedo.

AVANCE SOBRE PLAZOS PREVISTOS

El Ministerio continúa así impulsando esta duplicación de vía, que avanza según la programación prevista. De hecho, ya se ha completado el tendido del nuevo carril de la segunda vía en los 41,5 kilómetros del trayecto entre la Bifurcación Las Arenas y Vilecha y se trabaja en el bateo y perfilado de vía y en el montaje de dos desvíos en Villada y Las Arenas respectivamente.

Por otra parte, ya se han colocado prácticamente todos los postes de catenaria y se trabaja en la instalación de ménsulas para completar los trabajos de electrificación.

CIRCULACIÓN FERROVIARIA

Este "reto" técnico y de planificación se aborda para compatibilizar trabajos y circulación ferroviaria: Adif los ejecuta mayoritariamente en horario nocturno, con una programación en fases y, en coordinación con Renfe, alternando distintas opciones de circulación por el corredor.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) correspondientes a los números 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo) y contará con financiación europea a través del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU'.