Transportes somete a información pública el proyecto de trazado para el nuevo viaducto de Tremor (León) en la A-6

Mapa de la zona donde se ubicará el nuevo viaducto de Tremor en la A-6, en la provincia de León. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública, mediante su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto de trazado para construir el nuevo viaducto de Tremor en la autovía A-6, a su paso por el término municipal de Torre del Bierzo (León).

Se inician así los trámites necesarios para la expropiación de los terrenos que serán necesarios para estas obras. El viaducto actual está situado en el kilómetro 355,800 de la A-6, salva el valle formado por el río Tremor con una altura de unos 90 metros sobre su cauce.

En los últimos años se ha hecho una inspección especial y estudios para ver su estado de conservación, con instrumentos de auscultación para la monitorización en tiempo real de su comportamiento estructural. De hecho, recientemente ha sido sometido a trabajos de impermeabilización.

En base a las conclusiones de estos estudios se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada) de nueva planta y que sustituirán al actual viaducto, para lo que se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al trazado existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras.

Además, esta alternativa permitirá mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 al 356,900 de la autovía A-6, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud dividida en ocho vanos de 55 + 5 x 65 + 55 + 45 metros, se sitúa al sur del actualmente construido, inscrito en una curva circular de radio 1.250 metros, que mejorará las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual.

Estructuralmente el viaducto está compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutan de manera independiente y sucesiva y posteriormente se unen para unificar la plataforma de la autovía. De este modo, la plataforma del nuevo tablero tiene una anchura total de 27 metros dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación, de forma que se permita la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero en caso necesario.

Esta sección transversal permitiría una hipotética futura ampliación a un tercer carril sobre la estructura, con unas dimensiones para cada una de las calzadas de un metro (arcén) + 3 x 3,50 (3 carriles) + un metro.

Las pilas son dobles, sosteniendo cada una de ellas uno de los cajones del tablero y se han diseñado con forma octogonal para reducir en empuje transversal de viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada. Su anchura es constante, de seis metros y su canto es de 2,3 metros, variando su altura entre los 26,5 metros de la pila P-7 y los 85,5 metros de la pila P-5.

OTRAS ACTUACIONES

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recordado que recientemente ha aprobado el proyecto para construir el primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, que cuenta con una inversión prevista en obras de 131,7 millones de euros.

Además, también se avanza con la licitación de los trabajos para rehabilitar 51 kilómetros de la N-630 por 7,9 millones de euros, entre Onzonilla y el límite provincial con Zamora o la reciente licitación por 549.024 euros de una nueva glorieta en Valverde de la Virgen.