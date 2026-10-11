Trasladada al hospital una mujer tras chocar contra un animal en Martín de Yeltes (Salamanca)

Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha sido trasladada al hospital tras chocar contra un animal en el kilómetro 299 de la N-620, en el término municipal de Martín de Yeltes (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 23.23 horas del sábado, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba de los hechos y se solicitaba asistencia para atender a una mujer herida con contusiones en las piernas.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que se ha trasladado a la mujer al Hospital de Salamanca.