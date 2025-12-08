Trasladadas al hospital dos mujeres en la colisión entre dos turismos en la calle Viaje de Aguas de Valladolid

VALLADOLID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 35 y 33 años han sido trasladadas este lunes al hospital con dolor de espalda como consecuencia de la colisión entre dos turismos en la calle Viaje de Aguas, en Valladolid capital, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 10.29 horas de este lunes, cuando se ha informado al 112 de la colisión entre dos turismos a la altura del número 23 de la calle Viaje de Aguas, en el barrio de Arcas Reales.

Los alertantes informabann de dos mujeres de unos 30 años heridas en uno de los vehículos, conscientes y con dolor de espalda.

El 112 avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico. Se ha trasladado al hospital Río Hortega en ambas ambulancias a dos mujeres de 35 y 33 años.