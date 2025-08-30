Trasladado al hospital un motorista herido tras sufrir un accidente en Gradefes (León)

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años resultó herido tras sufrir un accidente de moto en el kilómetro 2 de la LE-5638, en la localidad leonesa de Gradefes, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar momentos antes de las 20.25 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias recibió un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para un motorista herido.

El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico.

En el lugar, el personal sanitario atendió al motorista de unos 40 años en el lugar y se activó una UVI móvil que trasladó al herido al Hospital de León.