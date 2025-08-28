Trasladan al hospital a un hombre herido tras la salida de vía de un turismo en Gomecello (Salamanca)

SALAMANCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido trasladado al hospital de Salamanca tras haber resultado herido en la salida de vía de un turismo a medio kilómetro de la localidad salmantina de Gomecello, en la DSA-660, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 14.23 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para un hombre que había resultado herido tras salirse de la carretera su vehículo.

El 112 ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha atendido al hombre en el lugar para posteriormente trasladarle al mencionado centro hospitalario.