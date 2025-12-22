Una treintena de espectáculos de música, teatro, danza, o circo integra el programa del 'Invierno Cultural' de Palencia

Presentación del 'Invierno Cultural' DE pALENCIA. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 22 Dic. (EUROPA PRSS) -

Un total de 30 espectáculos de música, teatro, danza, flamenco, circo y funciones familiares conforma el programa del 'Invierno Cultural' que organiza la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia para los próximos meses de enero, febrero, marzo y abril.

El concejal de Cultura, Francisco Fernández, ha destacado durante la presentación que se trata de una programación variada en distintas disciplinas, así como diversa en estilos como drama, comedia, danza española, danza contemporánea y música o clown con espectáculos que se desarrollarán entre el 16 de enero y 17 de abril en el Teatro Principal.

Fernández ha insistido en la "fuerte apuesta" del equipo de Gobierno por el desarrollo y la dinamización cultural de la ciudad antes de repasar alguno de los artistas más destacados que pasarán por el escenario del teatro palentino como José Sacristán, Juan Echanove, Joaquín Climent, Ana Torrent, Roberto Enríquez, Luisa Gavasa, Antonio Molero o Pepe Viyuela y del flamenco como Lucía Beltrán, Israel Fernández, Reyes Carrasco o Israel Galván.

Todos ellos protagonizarán montajes como 'La violación de Lucrecía', 'Chavela', 'El hijo de la cómica', 'La prodigiosa zapatera', 'Hoy nos estrenamos', 'Esencia', 'Las amargas lágrimas', 'Amistades Peligrosas', 'Viaje al planeta de todo es posible', 'R.E.M', 'El barbero de Picasso' o 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'.

A ellas hay que sumar 'Pasión', el veterano espectáculo de la compañía castellano y leonesa Teatro Corsario, que ha hecho una reposición con nuevo elenco, actualización de iluminación, música y escenografía.

Una obra de teatro de profunda emotividad y poder visual que recrea la pasión de Cristo a través de la imaginería barroca española y convirtiendo las esculturas procesionales en personajes vivos. Este montaje se ha programado el 12 de marzo como parte del pórtico de la Semana Santa.

El concejal del área también ha apuntado que la mayor parte de las obras de teatro que se podrán ver este trimestre se han estrenado este año y ha destacado como novedad del 'Invierno Cultural' un nuevo proyecto que aúna música y literatura.

La parte musical, bajo el nombre de 'Susurros', acogerá tres conciertos acústicos dedicados tres cantautores como son Pedro Guerra, Luis Pastor y Santiago Auserón.

OTROS ESPECTÁCULOS

El ciclo tendrán una segunda parte denominada 'Diálogos a pie de página', que se dará a conocer a principios de enero. Dentro de la programación, se incluye también la celebración del VII Festival de Flamenco que dará comienzo el próximo viernes, 16 de enero, con la actuación de Lucía Beltrán al cante (Premio Internacional Silverio Franconetti 2025), acompañada de la guitarra de Antonio Patrocinio. Esta actuación tendrá lugar en la taberna del hotel Castilla Vieja, con aforo reducido.

Otro concierto más en el primer mes del año será el de Israel Fernández el viernes 30 de enero. Ya en el mes de febrero llegarán las actuaciones de Lela Soto 'Sordera' (Talento Flamenco Fundación Cristina Heeren 2017) y Esperanza Fernández (Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008).

Por su parte, en el mes de marzo traerá la propuesta de Reyes Carrasco y Laura Calderón y Ekaterina Zaytseva (guitarristas). Todo ello en un Festival Flamenco que finalizará el 17 de abril con la actuación del Premio Nacional de Danza 2006, Israel Galván.

El 'Invierno Cultural' también mantiene el proyecto de mediación con los colegios de primaria que aumenta el número de funciones el año próximo para atender la gran demanda de los centros.

De esta forma, la oferta para los escolares será 'A la Gloria' con Gloria Fuertes de la compañía Teatro de Malta y que se ofertará a los cursos de educación primaria. También se ofrecerá una obra a los centros de secundaria.

El ciclo contará una vez más con las acciones de transversalidad y mediación con la concejalía de Bienestar Social y las asociaciones de personas neurodivergentes. Para esta acción cultural se contará el 24 de enero con 'Xpectro'.

Ganador de varios premios, el espectáculo multidisciplinar aborda el autismo y otras neurodivergencias desde un enfoque creativo y pedagógico. La venta anticipada de entradas en las taquillas del Teatro Principal será entre los días 26 y 30 de diciembre, todos los lunes no festivos y los días de función o a través de la web teatroprincipaldepalencia.es.

Finalmente, se pondrá de nuevo en marcha la campaña 'Regala Teatro' que pondrá a disposición de los ciudadanos la Tarjeta Regalo que podrán cargar con distintas cantidades para que puedan canjearlas por cualquier espectáculo.