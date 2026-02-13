Tres afectados por una intoxicación por la mala combustión de una caldera de gas en Cuéllar

El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN

CUÉLLAR (SEGOVIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un varón de 54 años y dos mujeres de 54 y de 30 años han tenido que ser trasladados esta noche al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid tras resultar afectados por una intoxicación por la mala combustión de una caldera de gas en Cuéllar (Segovia).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 1.06 horas de este viernes, 13 de febrero, cuando se solicitó asistencia para varias personas en una vivienda en la calle Erillas de Torregutiérrez.

El 112 trasladó el aviso a Emergencias sanitarias Sacyl, a Bomberos de Diputación de Valladolid y de Segovia, a Guardia Civil Cos de Segovia y a Policía Local de Cuéllar. Se trata de una intoxicación por monóxido de carbono por la mala combustión de una caldera de gasoil.

Emergencias sanitarias envió una Unidad enfermerizada de Emergencias (UeNE), al personal médico de Punto de Atención Continuada (PAC) de Cuéllar, y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Finalmente tras valoración por Eene y PAC se trasladó a los tres afectados al Río Hortega de Valladolid.