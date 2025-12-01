Tres heridos en Medinaceli tras un accidente entre un turismo y un camión que cayó por un terraplén

MEDINACELI (SORIA), 1 (EUROPA PRESS)

Tres varones de 39, 40 y 60 años han resultado heridos en un accidente de circulación registrado el domingo en la A-2 a la altura del término soriano de Medinaceli, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 19.28 horas del domingo, 30 de noviembre, en el punto kilométrico 157 de la A-2 donde, según los alertantes, se había producido un accidente entre un turismo y un camión que se había salido de la carretera y caído por un terraplén de unos 10 metros. El conductor del camión había logrado salir del vehículo y dos ocupantes del turismo, dos adultos, se encontraban conscientes con cortes.

El 112 trasladó el aviso da Guardia Civil de Soria, a Bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC), una UME (Unidad medicalizada de Emergencias) y una ambulancia (SVB). También acudió también una UME de Torremocha (Guadalajara).

Ya en el lugar se atiende a un varón de 40 años que fue trasladado en UME al Hospital de Soria, a un varón de 39 años que fue trasladado en SVB al Hospital de Calatayud, y a un varón de 60 años que fue trasladado en la UME de Torremocha al Hospital de Guadalajara.