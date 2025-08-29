Tres personas heridas a causa del vuelco de un turismo en la avenida del Real Valladolid

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas esta madrugada como consecuencia del vuelco de un turismo registrado en Valladolid capital, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 03.16 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un siniestro en la avenida del Real Valladolid, en las instalaciones del centro comercial, en la capital vallisoletana. Los alertantes han indicado que el turismo había volcado y solicitaban asistencia para sus ocupantes.

El 112 ha dad aviso de este accidente a Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

A su llegada, los organismos han solicitado la presencia de bomberos porque había una persona atrapada en el vehículo, por lo que se ha avisado a bomberos de Valladolid.

El personal sanitario ha atendido y trasladado a tres heridos, cuyos datos se desconocen, en UVI móvil, y en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico.