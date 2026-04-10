Tres trabajadores afectados por humo tras incendiarse un coche en un centro comercial de Arroyo (Valladolid)

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ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores de un centro comercial de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) han precisado atención tras inhalar humo al incendiarse un turismo en el aparcamiento subterráneo del establecimiento, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.11 horas de este viernes, cuando el 112 ha recibido aviso del incendio de un vehículo en el estacionamiento subterráneo del centro comercial, donde un turismo se había incendiado.

Así, se ha trasladado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente, y a Guardia Civil. En principio no se referían personas afectadas, aunque poco después se solicitaba asistencia para tres trabajadores del centro.

En el lugar han actuado los bomberos de la Diputación de Valladolid y hasta allí se han desplazado efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han atendido a tres trabajadores afectados por inhalación de humo.