SORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes comienzan las vistas en la Audiencia Provincial de Soria el juicio por el asesinato de una mujer en Matamala de Almazán que ocurrió el 24 de diciembre del año 2022.

Hoy lunes se ha elegido al jurado popular, formado por nueve titulares y dos suplentes, que habrá de dictaminar el veredicto del acusado, lo que sucederá este viernes.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la familia de la víctima, representada por Ramón Medina de Miguel, solicitan la misma pena de prisión, un total de 25 años por el asesinato y dos más por los daños a la casa, además de la indemnización correspondiente.

Según Fiscalía y acusación, tras cometer el asesinato a base de golpes de martillo, el acusado quemó la casa antes de llamar a la Guardia Civil para hacer pasar la muerte como consecuencia del incendio.

Desde mañana martes, en la Audiencia se presentarán alrededor de 40 pruebas periciales y testificales, después de un proceso de instrucción muy complejo que se ha demorado en casi tres años y medio. El viernes se conocerá el veredicto y la semana que viene, la sentencia.