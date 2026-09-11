El TSJCyL aprueba solicitar la creación de 16 nuevas plazas judiciales en la comunidad

Archivo - Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos. - TSJCYL. - Archivo

BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha aprobado solicitar la creación de 16 nuevas plazas judiciales en la comunidad, tras evaluar la situación del sistema autonómico una vez implantadas las 19 plazas previstas en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio.

La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada en Burgos tras analizar un informe elaborado por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, fundamentado en datos estadísticos oficiales, cargas de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Visor Horus y aportaciones de las Audiencias Provinciales.

Según el acuerdo, persisten situaciones de sobrecarga estructural en distintos órganos judiciales de la región pese a la reciente ampliación de la planta. En concreto, el análisis ha identificado elevados niveles de litigiosidad, pendencia y demora en los órdenes Social, Civil, Mercantil y Penal, además de la necesidad de reforzar la respuesta judicial en materia de Violencia Sobre la Mujer mediante la especialización prevista en la Ley Orgánica 1/2025.

Por ello, la Sala de Gobierno ha considerado acreditada la necesidad de crear trece plazas judiciales y dos plazas de Juez de Adscripción Territorial por razones de sobrecarga objetiva, especialización, fortalecimiento de órganos colegiados y mejora de la flexibilidad organizativa. Asimismo, los miembros del órgano ha acordado incorporar una segunda plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia por el volumen de ejecuciones que tramita.

Entre las plazas solicitadas figura una novena de magistrado en la Sala de lo Social del TSJCyL (Valladolid), una quinta en la Sección Primera Civil de la Audiencia de León y una séptima en la Audiencia de Salamanca. A ellas se suman nuevas plazas en los Tribunales de Instancia de León (Mercantil y Penal), Salamanca (Penal), Zamora (Penal), Ávila (Penal) y Palencia (Penal), secciones comarcalizadas de Violencia sobre la Mujer en Salamanca y Segovia, plazas en las Audiencias de León, Valladolid y Burgos, y dos Jueces de Adscripción Territorial.

El acuerdo aprobado por el órgano judicial castellano y leonés ha sido remitido al CGPJ y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ambas instituciones deberán estudiarlo para su consideración en la futura programación y creación de la planta judicial.