TSJCyL confirma 6 años por agresión sexual a una menor de 12 en Laguna (Valladolid) tras un 'botellón'

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de seis años de cárcel a un varón con iniciales D.R. por una agresión sexual cometida en enero de 2020 en Laguna de Duero (Valladolid) sobre una menor de 12 años, después de que accediera a comprar bebidas alcóholicas a la víctima y a un grupo de amigas para celebrar un 'botellón'.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso de apelación del condenado y ratifica el fallo de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, de fecha 20 de mayo del presente año, que tipificó los hechos como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, en aplicación del artículo 181.1 y 3 del Código Penal, según la redacción de la Ley Orgánica 10/2022, y, además de los seis años de cárcel--las acusaciones pública y particular pedían 12 y 15 años, respectivamente--incluyó la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante diez, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.

Además, se le inhabilita para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad por el mismo periodo y se le impone una medida de libertad vigilada de cinco años tras el cumplimiento de la pena de prisión, junto con, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 6.000 euros en concepto de daño moral, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al 24 de enero de 2020, fecha en la que el condenado, de 24 años, accedió a entrar al Mercadona de Laguna de Duero con el propósito de comprar bebidas alcohólicas para un grupo de menores, una de 14 y el resto de doce, para celebrar un 'botellón'.

"COMO HERMANOS"

Posteriormente, se unió a ellas en una explanada junto a la Plaza de Toros de dicha localidad. Tras el consumo de alcohol, el acusado se quedó finalmente en compañía de tres de la menores, una de ellas de 14 y dos de 12, entre estas últimas la víctima, a la que, tras decirle que eran "como hermanos" para así ganarse su confianza, comenzó a manosearla y tocarla en las partes íntimas.

En un momento dado, sobre las 21.00 horas, el ahora condenado cogió a la víctima del brazo y se dirigió a un grupo de chicos que se encontraba cerca fumando un porro y les dijo: "Si me dais el porro, ésta os la chupa". El grupo de jóvenes le dio el porro, si bien ninguno de ellos accedió a las relaciones sexuales con la menor.

Fue entonces cuando D.R. volvió al banco en el que estaban tumbadas las otras dos menores mientras la víctima se encontraba sentada. Se puso de pie frente a esta última, se sacó el pene y lo introdujo en su boca para que le practicara una felación. "Cierra los ojos, qué raro que sea la primera vez porque lo haces muy bien, puta niña", es la frase que el tribunal pone en boca del agresor sexual.

Una de las amigas se percató de lo ocurrido y apartó la cara de la víctima para que no siquiera, ante lo cual el acusado pidió a la primera que le masturbara, a lo que la primera accedió.

PACTO DE SILENCIO DURANTE AÑOS

Esa misma noche, el condenado contactó con una de las menores a través de Instagram y quedaron para el día siguiente en la Plaza Parque Valladolid de Laguna de Duero, cita a la que acudieron las tres menores y realizaron un pacto de silencio, quedando en que nadie hablaría sobre lo sucedido, dado que no les convenía a ninguno de ellos que se supiera lo ocurrido.

La sentencia detalla que, aunque la denuncia se interpuso casi cuatro años después de los hechos, el testimonio de la víctima fue corroborado por las declaraciones de las testigos presentes y por un testigo externo que confirmó la propuesta del acusado al grupo de jóvenes.

El tribunal considera acreditado que el acusado conocía la minoría de edad de la víctima y que se aprovechó de su mayoría de edad para cometer los hechos. No se aprecian circunstancias agravantes de violencia o intimidación, ni que la voluntad de la víctima estuviera anulada por el consumo de alcohol, si bien la ley presume la falta de consentimiento en menores de 16 años.

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de la víctima, tras conocerse los hechos en el entorno social de la localidad.