TSJCyL confirma dos años y medio de prisión a un varón por estafar a un anciano con deterioro cognitivo en León

Archivo - Entrada a la Audiencia Provincial de León, donde tuvo lugar el juicio en abril de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

Condenado y víctima habían sido compañeros de trabajo como agentes policiales y la estafa supera los 100.000 euros LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado por apropiarse del dinero de un anciano con deterioro cognitivo en León al que estafó más de 100.000 euros y al que conocía desde hace más de 30 años tras haber sido compañeros de trabajo como funcionarios de la Policía Nacional.

En concreto, el acusado fue condenado por la Audiencia Provincial de León 30 de abril de 2025 por un delito de estafa agravada a dos años y medio de prisión y a una indemnización a los herederos de la víctima de 101.152 euros, incrementada con los intereses legales.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de León, se declararon hechos probados que el acusado conocía a la víctima desde hacía más de 30 años, ya que habían coincidido en Cantabria prestando servicios como funcionarios de la Policía Nacional y habían sido compañeros de trabajo.

La víctima era un varón jubilado, soltero y sin hijos que sufría de pluripatología crónica y limitación de la movilidad y había iniciado un deterioro cognitivo. A pesar de no tener relación de amistad con el acusado, este último comenzó a visitarle a la residencia en la que vivía desde comienzos de 2021 cada vez con más frecuencia, por lo que se desarrolló una relación personal hasta el punto de que el acusado acompañó a la víctima en la realización de diversas gestiones bancarias.

A mediados de 2021 el acusado, aprovechándose de esa relación, convenció a la víctima para que obtuviese una tarjeta de crédito y le acompañó a la sucursal para realizar las gestiones bancarias dirigidas a la obtención de la misma.

El condenado, "intencionadamente y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", entre el 11 de junio y el 1 de noviembre de 2021 realizó múltiples extracciones de la cuenta bancaria de la víctima sin su consentimiento y sin que se percatase de ello.

135 RETIRADAS DE DINERO EN CAJEROS

Concretamente se efectuaron 135 retiradas de dinero en cajeros automáticos mediante la utilización fraudulenta de la libreta de ahorros y de la tarjeta bancaria de la víctima. Además, el acusado logró que firmase documentos que reflejaban donaciones y ventas privadas a su favor, sin que fuese consciente del verdadero alcance de las mismas.

Así, el condenado procedió a trasferir y poner a su nombre dos vehículos y varias fincas pertenecientes a la víctima, provoncando con estas operaciones un gran perjuicio económico.

La víctima falleció el día 16 de mayo de 2022 dejando, como herederos a cuatro hermanos.

Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por parte de la defensa en el que se impugnaba la valoración de la prueba efectuada por la sentencia y la inaplicación de los preceptos reguladores del delito de estafa.

El TSJCyL ha desestimando íntegramente dicho recurso de apelación interpuesto, de manera que se confirma íntegramente la condena. Contra esta sentencia cabe recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, que podrá interponerse ante el Tribunal Supremo.