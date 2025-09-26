El TSJCyL confirma dos años y tres meses a un joven por fracturar a otro la mandíbula en las fiestas de Cabezón

El TSCyL confirma dos años y tres meses a un joven que partió a otro la mandíbula durante las fiestas de Cabezón. - EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de dos años y tres meses de cárcel impuesta al joven Juan José de los S.F. por las agresiones infligidas a otros dos jóvenes durante las fiestas de Cabezón de Pisuerga en abril de 2023, uno de los cuales sufrió doble fractura de mandíbula.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso del condenado y ha ratificado el fallo de primera instancia dictado el pasado mes de marzo por la Audiencia de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Pese a que el ahora condenado se declaró inocente y alegó en su defensa que aquella noche no golpeó a los lesionados e incluso llegó a apuntar que se limitó a lanzar un puñetazo que impactó en una pared, el tribunal sentenciador considera que la prueba practicada en el juicio oral acredita la autoría de los dos acometimientos y le condena por un delito de lesiones menos graves por la doble fractura de mandíbula de una de las víctimas --no le aplica agravante de deformidad-- y de un delito leve de lesiones por las heridas causadas a otra de las víctimas.

Así, la condena por la agresión que produjo la fractura de mandíbula se eleva a dos años y tres meses de cárcel y la segunda a una multa de 200 euros por las heridas causadas al amigo de éste. Además en concepto de responsabilidad civil, el condenado habrá de indemnizar al más perjudicado en la cantidad de 28.053 euros y con 250 al segundo agredido, junto con el pago de un tercio de las costas.

Durante el juicio, el joven agresor, quien respondió únicamente a preguntas de su abogado, sostuvo que la madrugada del 30 de abril de 2023 se encontraba en las fiestas de Cabezón en cuyo transcurso se produjo un incidente previo cuando un vecino de Cabezón chocó "con toda la intención" con uno de sus amigos y derramó sobre este último parte del contenido de su copa.

Su amigo no se lo tomó muy bien pero el acusado, como así añadió, trató de "separar" a ambos jóvenes y en ese momento uno de los de bando rival le amenazó con arrancarle la cabeza. Juan José declaró que, enfadado, lanzó un puñetazo al que le había amenazado pero su puño impactó en la pared, sin que participara en el segundo incidente en el que otro joven sufrió graves lesiones en la mandíbula, ya que, como así indicó, se encontraba apartado unos metros y al tratar de acercarse al lugar donde varios grupos se estaban pegando resbaló y se lesionó.

"Estaba muy oscuro y al acudir corriendo me resbalé, caí y me hice daño en el hombro y una rodilla", manifestó Juan José, cuya versión exculpatoria fue más tarde corroborada por cuatro integrantes del grupo con el que había acudido aquella noche a las fiestas de Cabezón y para quienes la acusación pública pidió al tribunal que dedujera testimonio contra todos ellos por mentir en el juicio.

Frente a ellos, los dos jóvenes lesionados, Guillermo G y Sergio L, al igual que varios amigos que les acompañaban esa madrugada, fueron categóricos al reconocer al acusado, "al cien por cien", "sin ningún género de dudas", como la persona que les agredió de forma indiscriminada y brutal.

El primero y más grave de los lesionados relató que disfrutaba de las fiestas de su pueblo con sus amigos cuando en un momento dado oyó unos golpes y vio a su amigo Sergio cuando estaba siendo golpeado por el acusado, a quien no conocía de nada, y que éste le tenía en el suelo sometido.

"El acusado no paraba de darle golpes mientras Sergio le pedía perdón", recordó Guillermo, quien se acercó a socorrerle, con la única intención se separarles, y fue entonces cuando el acusado la emprendió con él a puñetazos, "a diestro y siniestro".

Asegura que recibió numerosos puñetazos en la cara y los antebrazos, aunque lo peor estaba por llegar cuando en un segundo momento el acusado saltó hacía él con la rodilla levantada y le golpeó violentamente en la mandíbula, con el resultado de doble fractura.

"VI VENIR LA RODILLA Y CERRÉ LOS OJOS"

"Saltó, vi venir la rodilla y cerré los ojos", recordó Guillermo antes de "caer seco al suelo", como así puntualizó uno de los amigos del lesionado, quien también aseguró que el acusado parece que "se cebó en él, fue a por él a saco, le dio por todos los lados, hasta el golpe final cuando saltó con la rodilla por delante como si fuera un portero de fútbol".

El otro lesionado, Sergio, quien sufrió heridas leves, mantuvo que los incidentes se originaron aquella madrugada cuando él y otro de los miembros de su pandilla se dirigían a la zona de las bodegas y, de forma accidental, chocó con un joven al que le derramó encima parte de su copa.

"Le pedí que tuviera un poco de cuidado", indicó Sergio, que, según su versión, fue entonces agredido por el acusado y amigo de la persona con la que había chocado segundos antes. El primer golpe lo recibió en forma de patada entre el cuello y el hombro. Sergio se limitó a pedir perdón para evitar que su agresor siguiera dándole golpes, aunque sin ningún éxito por cuanto Juan José de los S.F. no cesó de agredirle, con lo que la víctima cayó al suelo y el acusado se puso entonces encima de él.

Fue en ese momento cuando entró en escena Guillermo, amigo de Sergio y segundo de los lesionados, para tratar de separar a los contendientes y se produjo el segundo incidente en el que el joven que acudió como 'apagafuegos' sufrió la doble fractura de mandíbula.

"Tuvimos que llamar a una ambulancia porque Guillermo apenas podía hablar y sangraba por la boca", describió Sergio, quien, al igual, que el otro lesionado, reconoció más tarde en fotografías ante la Guardia Civil al autor de la doble agresión.

El testimonio de las dos víctimas y de los amigos de éstas llevaron a la fiscal del caso y la acusación particular a mantener para el acusado la petición global de cuatro años y medio de cárcel por un delito de lesiones con deformidad, las ocasionadas al más grave de los lesionados, y una multa de 600 euros por las leves sufridas por la otra víctima, junto con el pago de indemnizaciones por importe global de 28.000 euros para el primero y de otros 250 euros para el segundo, frente a la petición absolutoria de la defensa.