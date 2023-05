Tudanca asegura que será responsabilidad del PP abrir la puerta a la "extrema derecha" en las instituciones

BURGOS, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha recocido que han sido unas elecciones "agridulces" porque aunque el PSOE ha sido el más votado en cinco de las nueve capitales de provincia de Castilla y León "se puede perder" y será responsabilidad del PP "abrir la puerta a la extrema derecha" en los ayuntamientos y diputaciones.

Así lo ha manifestado Tudanca en su comparecencia ante los de comunicación junto al alcalde y candidato a la reelección, Daniel de la Rosa, que ha logrado 12 concejales, pero que la suma de los 11 ediles del PP y los cuatro de Vox abre la puerta a que los 'populares' recuperen la Alcaldía cuatro años después.

"Creo que podemos estar orgullosos. Tenemos que estar orgullosos porque hoy el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones en cinco de las nueve capitales de provincia" ha explicado Luis Tudanca, quien ha reconocido que este apoyo que le han dado al PSOE los ciudadanos "no es suficiente" porque el PP "como pasó hace cuatro años, va a tratar de mercadear con la voluntad de la gente".

Y es por ello, que para el líder de los socialistas en la Comunidad, "será responsabilidad del PP abrir la puertas de para en par a la extrema derecha" en los ayuntamientos y las diputaciones, será "su responsabilidad" colocar "a más representantes de la extrema derecha que niegan la violencia de género, que niegan el cambio climático, que insulten a la gente y tratan de coaccionar a las mujeres".

Enfrente, el PP se encontrará a un PSOE "que hará todo lo posible" para que eso no ocurra, porque, como ha insistido Luis Tudanca, el Partido Socialista ha sido "la primera fuerza política en cinco de las nueve capitales de provincia".

Pero aunque el PSOE ha ganado en cinco capitales de provincia, Luis Tudanca ha aseverado que "aún ganando se puede perder" a lo que ha añadido que se siente "muy orgulloso" del respaldo mayoritario de la gente de la Comunidad al proyecto socialista "una vez más". "

"Muy orgulloso de seguir representando a la gente de esta tierra. Muchas gracias", ha subrayado Tudanca, quien ha manifestado su orgullo de representar "la política útil, la política que da estabilidad, la política que no discute, que no insulta y que no falta respeto", a lo que ha añadido que no encontrarán al PSOE "en el mercadeo, ni comprando y vendiendo sillones ni bastones de alcalde o alcaldesa" sino trabajando por Burgos, por Valladolid, por Palencia, Segovia, León...