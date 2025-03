Tudanca compara a Mañueco con un "Mazón de saldo" y cree que "añora repetir" el pacto con Vox

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reprochado este miércoles el reiterado rechazo del PP a una ley de Emergencia Climática --hasta en diez ocasiones en dos legislaturas-- "para prevenir y ayudar a lo que se nos viene" tras lo que ha comparado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con un "Mazón de saldo".

Tudanca ha afeado además el silencio de Fernández Mañueco al "escandaloso" pacto alcanzado entre Carlos Mazón y Vox "para salvarse" y ha considerado que la falta de ese reproche supone que el presidente de la Junta de Castilla y León "añora repetir" el pacto con Vox.

"Ahora no puede porque las elecciones están cerca y hay que aparentar que están peleados", ha ironizado el portavoz del Grupo Socialista que ha apelado a unas recientes declaraciones del exportavoz, Raúl de Hoz, en las que afirmó que en cuanto Vox "madure" están deseando sentarse de nuevo con ellos. "Volverán a gobernar juntos si pueden. Pero el PSOE se lo impedirá", ha zanjado el socialista en su primera intervención en el 'cara a cara' con el presidente de la Junta con motivo del Debate de Política General.

El socialista ha recordado a Fernández Mañueco que hubo presidentes autonómicos del PP que "corrieron a desmarcarse" del pacto de Mazón con Vox y ha ironizado sobre la posición del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No se sabe, lo apoyó, o no; lo conocía, o no; lo autorizó, o no, no se sabe", ha ironizado Tudanca que ha insistido en que mientras tanto Fernández Mañueco "callaba, como siempre" porque él "ya lo hizo antes que nadie".

"En pactos con la extrema derecha usted siempre lleva la delantera a todos sus compañeros del PP", ha añadido Tudanca que se ha reafirmado en que todo el mundo sabe que si pudiera volvería a pactar con los de Santiago Abascal a los que se ha referido como unos "declarados enemigos de España y aliados naturales de todos los que quieren acabar con los valores de la Unión Europea".

En este punto, Tudanca ha parafraseado a Antonio Machado cuando decía que en los trances duros los señoritos invocan la patria y la venden "mientras el pueblo, que no la nombra siquiera, la compra con su sangre y la salva".

Luis Tudanca ha significado por otro lado que Castilla y León es hoy "un lugar más digno y más libre" tras haber conseguido que la "ley de la discordia" se quedase en el olvido. "La memoria de los luchadores por la libertad y la democracia en nuestro país ha sido salvaguarda. Y, una vez más, el PP quedó retratado", ha lamentado el portavoz del Grupo Socialista que ha reprochado a Fernández Mañueco que no haya cambiado en la defensa de la memoria histórica, de la reconciliación y de la verdad.

En este punto, ha pedido al presidente de la Junta que anule la declaración de BIC de la Pirámide de los Italianos "en todo caso, resignificando la pirámide de los italianos para contar la verdad de la crueldad de la dictadura".