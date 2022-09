Tudanca considera "un desfalco" que la Junta encargue un estudio sobre Garoña y califica de "circo" al Gobierno

LA COLILLA (ÁVILA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, cree que si la Junta encarga un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) se produciría un "desfalco" y ha calificado al Gobierno autonómico de "circo".

"Es un desfalco usar dinero de todos los castellanos y leoneses para algo que no es competencia de la Junta de Castilla y León", ha manifestado en el polígono industrial de La Colilla (Ávila), donde ha recordado que Nucleor ya ha descartado la reapertura de la central nuclear "porque es imposible desde el punto de vista de la seguridad y es inviable económicamente".

Tudanca ha calificado de "circo" al Gobierno de la Junta, "demostrando que no hay nadie al mando, porque el Partido Popular y Vox dicen un día una cosa al día siguiente y la contraria" y además se "contradicen" entre ellos. "El señor García Gallardo decía una cosa y el señor Carriedo otra cosa", ha aseverado.

"Están mintiendo a la gente", ha asegurado Luis Tudanca, quien ha incidido en que "es imposible" abrir la central nuclear de Santa María de Garoña, "que por cierto cerró el Partido Popular y que firmó un ministro del señor Rajoy" y porque en todo caso reabrir una central nuclear que "tardaría al menos 10 años".

El responsable del PSOE en Castilla y León ha explicado que una central nuclear "no soluciona ni uno solo de los problemas del mercado energético y, desde luego, no rebaja ni un céntimo el precio del recibo de la luz a las Castilla y León y de España", por lo que considera que el anuncio es "una cortina de humo porque la realidad es lo que no quieren hablar el Partido Popular y Vox".

"Frente a las incertidumbres que está generando en el mercado energético y en la factura las familias la guerra de Ucrania, que no es responsabilidad de ningún gobierno, hay que hacer frente", ha aseverado el socialista, quien ha afirmado que las "únicas" medidas son las del Gobierno de España, que ha rebajado el IVA de la luz y del gas y la creación de un impuesto a las grandes eléctricas "para con eso ayudar a la gente que más lo necesita".