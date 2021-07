Tudanca cree que no hay que ir a Finlandia para saber cómo luchar contra la despoblación

LEÓN, 6 Jul. (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha reconocido durante su visita a Lago de Babia (León) que "no hace falta irse a Finlandia" para saber qué hacer para luchar contra la despoblación y cree que en dos años de Legislatura el Gobierno autonómico no sólo no mejorado las cosas sino que las ha "empeorado".

En este sentido, ha avisado que "se lleva mucho tiempo clamando porque el medio rural tenga una oportunidad" y ha puesto de manifiesto que "cuando se quiere se puede, con muy pocos recursos en esta localidad se está logrando".

Tudanca ha destacado la figura del alcalde pedáneo, Isidoro Bueno, que "con muchísima ilusión y modestia, pero con ambición y buenas ideas está poniendo en valor el potencial que hay en esta zona" para su desarrollo turístico y cultural, recuperando el patrimonio etnográfico, además de mejorar los servicios, como los sanitarios con un desfibrilador a disposición de los "pocos vecinos" que viven en este municipio leonés.

Esto demuestra, según ha apuntado Tudanca que "cuando se quiere, se puede", que cuando hay "ideas" con muy pocos recursos se pueden hacer grandes cosas como está haciendo el alcalde de Lago de Babia, a lo que ha añadido que no hace falta irse a Finlandia "para saber qué se puede hacer contra la despoblación, lo único que hace falta es pisar el territorio".

"Preguntar a los que saben, atender a los que aquí viven, cuando se garantizan los servicios públicos de calidad y se ponen en marcha iniciativas, se puede crecer, con muy pocos recursos, pero hay que preguntar al que sabe y al que quiere a esta tierra", ha aseverado el líder socialista.

Asimismo, ha denunciado que la Junta de Castilla y León "de la mano del extinto partido naranja" está poniendo de manifiesto que en dos años de Legislatura "no son capaces de revertir la situación de 35 años de despoblación y lo están empeorando" porque "todo va a peor", sobre todo con el deterioro de los servicios públicos, especialmente la Sanidad.

Al respecto, se ha referido al aumento de población que se registra en el medio rural en el verano lo que conlleva un aumento de las dificultades, por lo que ha reclamado "que haya más fondos para que las pedanías y los municipios" puedan potenciar la cultura, turismo, el desarrollo, el empleo, las pequeñas iniciativas empresariales y que se la recupere la atención presencial en los consultorios médicos.