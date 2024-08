Tudanca defenderá "con uñas y dientes" una financiación "justa" para CyL y coincide con Borrell en hablar de "concierto"

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha reiterado su defensa "con uñas y dientes" de un sistema de financiación que sea "justo" para Castilla y León y ha coincidido con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en calificar el acuerdo con ERC de "concierto".

"Ya lo dije en esta misma sala. Tengo plena confianza en que el Gobierno no va a permitir que haya diferencias y privilegios en la financiación de las comunidades autónomas. Y con la misma contundencia digo que el Partido Socialista de Castilla y León nunca apoyará una reforma del sistema de financiación que no garantice una financiación justa para este territorio. No, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a consentir", ha asegurado durante rueda de prensa para anunciar la solicitud de comparecencia, a petición propia, del senador socialista Fran Díaz ante las Cortes.

En este sentido, ha coincidido con Borrell en que en el pacto para hacer presidente de Cataluña al socialista salvador Illa se incluía este "concierto", en contra de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que rechazaba ese término.

No obstante, el dirigente socialista ha insistido en tener la "certeza" de que no se llevará a cabo. "No hay posibilidad, ni mayoría parlamentaria, que permita una reforma del sistema de financiación en esos términos", ha añadido para matizar que los desequilibrios en Castilla y León no se deben al sistema de financiación, para señalar como responsables de los mismos a los "40 años perpetrados por las políticas del PP".

"No me muevo ni un ápice. Yo sigo en el acuerdo en materia de financiación que firmé con el señor Herrera, en los acuerdos que hemos apoyado y votado juntos, por unanimidad, en las Cortes, y en un sistema de financiación que sea multilateral, que sea justo y que incremente la financiación para todas las comunidades autónomas. Vamos a defender con uñas y dientes que el sistema sea justo para Castilla y León, que es nuestra obligación", ha concluido.