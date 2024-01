Tudanca destaca la fortaleza del PSCyL frente a una Junta "rehén de la extrema derecha" que "no tiene proyecto político"

Valora los buenos resultados para el PSOECyL de la Convención 'Impulso de País' celebrada en A Coruña

A CORUÑA/VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha destacado la fortaleza de los socialistas castellanoleoneses frente a una Junta y un presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que es "rehén de la extrema derecha, no tiene proyecto político y junto a su socio Vox sólo son capaces de generar crispación, ruido, odio, enfrentamiento".

En declaraciones a los medios durante su participación en la Convención del PSOE 'Impulso de País' que se ha celebrado durante este fin de semana en A Coruña, Tudanca ha señalado que el Ejecutivo regional "sólo es capaces de crear chiringuitos como las oficinas 'antiokupas' pero no hay desarrollo económico, no hay presupuestos, no hay proyecto político, no hay políticas sociales", ha lamentado Tudanca, al tiempo que ha resaltado que el Gobierno autonómico "siempre pone en tela de juicio la imagen de la Comunidad con episodios ridículos como los logos de Turismo".

El líder socialista ha explicado que la convención ha servido para hablar de todo lo que necesita Castilla y León con el objetivo de que la igualdad de oportunidades "siga mejorando" y sea capaz de "colocarse de verdad en el futuro, hacer frente al reto demográfico y tener las oportunidades que el Gobierno del PP y VOX le han negando durante los últimos años".

De la misma manera, Luis Tudanca ha afirmado que el PSCyL "está preparado para lo que venga y para seguir dando la alternativa y demostrando que es el único proyecto político para Castilla y León". "Si ellos no tienen proyecto para Castilla y León, demostraremos que nosotros sí", ha aseverado.

Tudanca también ha destacado la elección por unanimidad de Esther Peña como nueva portavoz del partido y las incorporaciones a la Ejecutiva Federal de Óscar Puente y Ana Redondo, que se suman al "elenco de buenos ejemplos del talento socialista" de Castilla y León con Iratxe García y ha reconoció el buen trabajo que ha hecho Andrea Fernández como secretaria de Igualdad.

Con Peña como portavoz, ha añadido Tudanca, ahora va a ser "más fácil ponerle cara a esa España a veces olvidada, a la España vaciada y hacer frente a los retos que verdaderamente necesitan soluciones".